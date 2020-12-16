Среди зеленых мегаполисов мира Москва на первом месте

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Пандемия ещё раз показала красоту и многообразие природы, среди которой живут москвичи. Прогулки в парках, около прудов и в заказниках становятся настоящей отдушиной после самоизоляции и удаленки. Выбраться на свежий воздух можно, не покидая город. Москва по праву считается одним из самых зеленых мегаполисов Европы и мира (см. графику). Более половины площади «старой» столицы, то есть без учёта присоединённых земель, заняты деревьями, кустарниками, газонами. В этом году состояние зеленых насаждений не изменилось. По-прежнему более 92 процентов деревьев находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Но на этом улучшение экологии города не прекращается. К примеру, во время масштабной реконструкции промзон заброшенные участки превращаются в парки. Экологическая программа, снижение вредных выбросов в воздух, формирование новых зеленых зон – один из приоритетов развития Москвы на протяжении последних лет.

РЕДКИЕ ЗВЕРИ И ПТИЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

В таком огромном мегаполисе, как наша столица, казалось бы, нет места диким животным, птицам, насекомым. Но ежегодный мониторинг на природных территориях Москвы доказывает обратное. Все больше в городе восстанавливается редких видов, которые считались утраченными. За последние пять лет, например, появились летяга, седой дятел, каменная куница. Среди тех, кого заметили экологи, немало и краснокнижных млекопитающих - еж обыкновенный, ласка, заяц-русак, горностай. Все это говорит об улучшении экологии города. Сегодня в Москве насчитывается более 2130 видов растений, мохообразных и 3270 видов позвоночных и беспозвоночных животных и других живых организмов.

Заботиться о природе помогают и многочисленные экологические акции вроде высадки зелёных насаждений «Миллион деревьев», очистка прудов и рек Москвы, создание экологических маршрутов. Кстати, наслаждаться природной красотой все жители могут бесплатно и круглосуточно.

Экологическая программа, снижение вредных выбросов в воздух, формирование новых зеленых зон – один из приоритетов развития Москвы на протяжении последних лет. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

Дышится в Москве с каждым годом все легче. Привычная для 2000-х годов ситуация, когда весь город стоял в «чадящих пробках», окончательно ушла в прошлое. Как сказал мэр Сергей Собянин, «Москва начала двигаться, дышать, стало больше места для пешеходов, велосипедистов и для комфортного проживания в нашем мегаполисе».

По всему городу непрерывно работают станции Мосэкомониторинга. В этом году 13 из них обновили. Высокоточное оборудование станций круглосуточно мониторит ситуацию с выбросами в воздух.

«За 10 лет Москве удалось принципиально переломить проблему загрязнения воздуха выбросами автотранспорта, - рассказал на пресс-конференции руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. - Новый транспортный каркас Москвы обеспечил устойчивое улучшение качества атмосферы. С 2011 года в столице построено больше 1000 километров дорог, проведена реконструкция 15 вылетных магистралей города со строительством 17 развязок на МКАД, дублеров, организацией бессветофорного режима движения. Скорость движения транспорта на ключевых магистралях города в часы пик возросла на 64,7%».

Дополнительно на улучшение экологии в столице также влияют системное развитие общественного транспорта с приоритетом электрических видов, обновление грузового и автобусного парка улучшенного не ниже 4-5 экологического класса.

На чистоте столичного воздуха отразилась и комплексная масштабная программа модернизации МНПЗ. С ее помощью удалось снизить средние концентрации сероводорода в два раза. В новом году в городе планируется разработка Климатического плана Москвы и подписание с С40 декларации «Чистый воздух».

Российская столица занимает первое место по площади парков на душу населения среди 11 крупнейших городов мира.

Дышится в Москве с каждым годом все легче. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятерку самых озеленённых мегаполисов (кв. м на человека, по данным на 2019 год) входят:

Москва - 68,8

Гонконг - 67,6

Берлин - 66,8

Лондон - 30,5

Сингапур - 29,2.

Меньше всего парков в Шанхае и Сеуле (7,8 в каждом).

По итогам исследования консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers.

За десять лет, с 2010 по 2020 годы, природа столицы изменилась так:

Воздух

Снижение среднегодовых концентраций:

- оксида углерода - в 2,3 раза;

- диоксида азота - в 1,3 раза;

- оксида азота - в 2,2 раза;

- диоксида серы - в 1,7 раза.

На 666 тысяч тонн уменьшились валовые выбросы в атмосферу от автотранспорта.

Вода

В 2 раза снизился уровень загрязнения водоемов нефтепродуктами и металлами.

Почва

В 2,8 раза снизилось содержание нефтепродуктов в земле и достигло минимальных значений за всю историю наблюдений с 2005 года. Сейчас оно в среднем в 10 раз ниже установленного «допустимого уровня загрязнения» в 1000 мг/кг.

Озеленение

800 тысяч деревьев и более 8,5 миллионов кустарников высадили по городским программам.

Более 27 тысяч дворов озеленили с 2013 года во время акции «Миллион деревьев».

Охрана

10 особо охраняемых природных территорий общей площадью более 400 гектаров создано в городе. Среди них - 1 фаунистический заказник, 2 природных заказника, 1 ландшафтный заказник и 6 памятников природы.

Дороги

С 17 километров в час в 2012 году до 28 километров в час в 2019 году выросла средняя скорость машин на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы пик. Это существенно сократило время движения автомобилей в «пробках» и вредные выбросы в атмосферу.

КСТАТИ

В столице появился оперативный штаб по выявлению неприятных запахов в воздухе. В него входят представители местной исполнительной власти и общественных движений. Штаб занимается оперативным устранением проблем, а также проводит работу с предприятиями, загрязняющими воздух.

Сообщения москвичей по этим и другим экологическим вопросам принимают в Единой справочной службе правительства Москвы - (495) 777-77-77.