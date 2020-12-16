«Лежал в сугробе и не двигался»: под Волоколамском гаишники спасли мужчину от переохлаждения

Пожилого мужчину патрульные спасли от гибели Фото: Кадр видео

- Там человек в сугробе. Тормози!

Днем во вторник, 15 декабря в лесу недалеко от Волоколамска патрульные ДПС заметили мужчину. Бедняга лежал в сугробе и даже на помощь позвать сил у него не было. Гаишники не проехали мимо. Оказалось, в таком беспомощном положении на окраине леса мужчина провел не меньше трех часов.

- Из-за переохлаждения он едва мог говорить: ноги и руки не двигались. Мы сразу затащили его в машину и повезли в больницу, - рассказал «КП» старший лейтенант полиции Дмитрий Демидов.

По дороге мужчина рассказал, что в тот день вышел на прогулку в лес и заблудился. При этом одет он был не по погоде: легкая демисезонная куртка, шапки и перчаток не было. 59-летний житель Волоколамска оставил дома и мобильный телефон, так что самостоятельно позвонить в службу спасения или в полицию он просто не мог. Из родственников у бедолаги только сестра, которая о пропаже брата даже спохватиться не успела.

Сейчас мужчина в больнице. Диагноз: переохлаждение и обморожение конечностей. По данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье столбик термометра опускался до -5 градусов.

- Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, и в настоящий момент его жизни ничего не угрожает,- сообщила «КП» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Спасенный уже успел поблагодарить полицейский. Они были первыми, кто навестил одинокого мужчину в больнице.

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