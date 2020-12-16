«Истекая кровью, прошел больше километра»: На юго-западе Москвы зарезали курьера Delivery Club

Курьер прошел еще больше километра до дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московские следователи разбираются в деталях убийства курьера Delivery Club. 19-летнего гражданина Киргизии Кайрата Кочкорова минувшей ночью зарезали на юго-западе Москвы.

- Установлено, что во дворе жилого дома на Голубинской улице в Ясенево мужчина встречался со знакомым, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - У них произошел конфликт, словесная перепалка. Знакомый достал нож и ударил Кочкорова в грудь. Кочкорову удалось вырваться и убежать. Курьер прошел еще больше километра до дома в Соловьином проезде. Увидев, в каком он состоянии, живущий в той же квартире брат вызвал скорую помощь.

Раненого парня доставили в больницу, но спасти не смогли - он скончался от внутреннего кровоизлияния.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», предполагаемого преступника ищут.

По словам нашего источника, по предварительной информации, к убийству причастен другой уроженец одной из стран Средней Азии, а причиной конфликта между ним и Кочкоровым мог стать денежный долг.