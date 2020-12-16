В Москве с Нового года минимальная пенсия вырастет до 20 222 рублей

Для неработающих пенсионеров городской социальный стандарт минимального дохода поднимается до 20 222 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 января 2021 года городские доплаты к пенсии и социальные выплаты москвичам вырастут на 3,7 процента. Постановление об этом подписал в среду, 16 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин.

Для неработающих пенсионеров городской социальный стандарт минимального дохода поднимается до 20 222 рублей.

Кроме того, увеличатся на 3,7 процента единовременные и ежемесячные социальные выплаты:

- малообеспеченным семьям с детьми (262 тыс. детей);

- многодетным семьям (420 тыс. детей);

- семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет (35,5 тыс. получателей);

- ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы (свыше 42 тыс. человек);

- труженикам тыла (35 тыс. человек);

- ветеранам труда (830 тыс. человек);

- реабилитированным горожанам (свыше 10,5 тыс. человек);

- Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям;

- юбилярам супружеской жизни;

- долгожителям в возрасте 101 года и старше.

ЧТО ЕЩЁ

С 1 января 2021 года

- ежемесячное вознаграждение приёмным родителям составит 17 318 рублей за приёмного ребенка и 29 441 рубль за ребёнка-инвалида (28 390 рублей – в 2020 г.);

- в столице официально появится новая льготная категория жителей "дети войны" – москвичи, родившиеся с 4 сентября 1927 г. по 3 сентября 1945 г. Для них ежемесячная выплата составит 1 643 рубля. Эта сумма заменит установленную ранее выплату тем, кто родился с 1 января 1928 г. по 3 сентября 1945 г. (1 584 рубля). Выплату можно будет получить без заявления, автоматически по данным управления социальной защиты населения Москвы. Это пособие получат 71,5 тысяч горожан;

- по традиции горожанам полагаются единовременные выплаты к важным событиям и памятным датам - годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции и др.