В Москве с Нового года минимальная пенсия вырастет до 20 222 рублей

Для неработающих пенсионеров городской социальный стандарт минимального дохода поднимается до 20 222 рублей
Фото: Артем КИЛЬКИН
С 1 января 2021 года городские доплаты к пенсии и социальные выплаты москвичам вырастут на 3,7 процента. Постановление об этом подписал в среду, 16 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин.
Для неработающих пенсионеров городской социальный стандарт минимального дохода поднимается до 20 222 рублей.
Кроме того, увеличатся на 3,7 процента единовременные и ежемесячные социальные выплаты:
- малообеспеченным семьям с детьми (262 тыс. детей);
- многодетным семьям (420 тыс. детей);
- семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет (35,5 тыс. получателей);
- ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы (свыше 42 тыс. человек);
- труженикам тыла (35 тыс. человек);
- ветеранам труда (830 тыс. человек);
- реабилитированным горожанам (свыше 10,5 тыс. человек);
- Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям;
- юбилярам супружеской жизни;
- долгожителям в возрасте 101 года и старше.
ЧТО ЕЩЁ
С 1 января 2021 года
- ежемесячное вознаграждение приёмным родителям составит 17 318 рублей за приёмного ребенка и 29 441 рубль за ребёнка-инвалида (28 390 рублей – в 2020 г.);
- в столице официально появится новая льготная категория жителей "дети войны" – москвичи, родившиеся с 4 сентября 1927 г. по 3 сентября 1945 г. Для них ежемесячная выплата составит 1 643 рубля. Эта сумма заменит установленную ранее выплату тем, кто родился с 1 января 1928 г. по 3 сентября 1945 г. (1 584 рубля). Выплату можно будет получить без заявления, автоматически по данным управления социальной защиты населения Москвы. Это пособие получат 71,5 тысяч горожан;
- по традиции горожанам полагаются единовременные выплаты к важным событиям и памятным датам - годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции и др.