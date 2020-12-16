В Москве продлили коронавирусные льготы для малого бизнеса

Правительство еще раз поможет малому бизнесу в столице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Действующие во время пандемии льготные программы для бизнеса в Москве продлеваются на 2021 год. Постановление об этом сегодня, 16 декабря, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В пятый пакет мер поддержки вошли:

1. Программа "14 субсидий".

Малый бизнес может получить деньги на покупку и лизинг оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, продвижение продукции на сервисах по доставке еды, обучение персонала, на другие расходы. При этом ещё больше желающих смогут оформить такую помощь. А сама процедура рассмотрения и экспертизы заявок упрощается. Этой программой уже воспользовались порядка 3 000 малых и средних предприятий. Общая сумма поддержки составила 2,6 миллиарда рублей.

2. Субсидирование процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса.

На 6 месяцев – до 1 июля 2021 года – продлевается возможность снизить процентную ставку по оформленным кредитам или взять новые на льготных условиях. На сегодня более 10 тысяч компаний уже получили такие кредиты на сумму более 87,3 миллиардов рублей.

3. Минимальная арендная ставка и продление имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства.

На 1 год – до 31 декабря 2021 года – продлевается действие минимальной и льготной ставок арендной платы (4 750 рублей и 3 500 рублей за кв.м в год соответственно) за объекты нежилого фонда, находящиеся в имущественной казне Москвы.

Это решение поможет небольшим магазинам, службам быта, точкам общепита, арендующим помещения до 300 «квадратов» или занятых социальной работой.

4. Освобождение от арендных платежей.

Помощь получат малые и средние предприятия, у которых из-за коронавирусных ограничений просели продажи. Например, это касается более 1 200 точек мороженого, хлебных и овощных киосков. Льготы получат и предприниматели-инвалиды, занятые нестационарной торговлей. Подробнее - на mos.ru.