«Меня насильно держали взаперти»: суррогатная мать из Казахстана написала заявление на агентство и улетела с чужим ребенком на родину

Пока речи о возбуждении уголовного дела не идет Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередная история, связанная с суррогатным материнством, на днях попала в столичные криминальные сводки. С заявлением в полицию обратилась 29-летняя гражданская Казахстана. Женщина честно призналась, что вынашивает ребенка по программе суррогатного материнства и заявила, что ее якобы уже три месяца насильно удерживает в квартире руководство агентства, с которым она заключила договор.

- Меня не выпускают на улицу. Не разрешают ходить на прогулки, насильно держат взаперти. Из-за токсикоза я хотела лечь в больницу, но и это не разрешили, - написала в своем заявлении Динара Аманова.

По словам женщины, в итоге она попросту сбежала из плена. В тот же день следователи выехали в ту самую нехорошую квартиру на Пресненском Валу. Динару там не застали, зато пообщались с тремя другими суррогатными мамами. Надо пояснить, что в России считается нормальной практикой, когда во время беременности суррогатные мамы живут в квартирах или домах, которые им предоставляет агентство.

- У всех заключен договор с агентством «Эко-гарант». Одна из трех женщин сообщила, что вынашивает ребенка для граждан Кипра. Еще две тоже подтвердили, что детей передадут иностранным гражданам, но из каких стран, они не знают, - сообщили «КП» собственные источник в правоохранительных органах.

А вот на агентство троица не жаловалась. По их словам, условия жизни их полностью устраивают, гонорары они получают вовремя, едой обеспечены, а лекарства и витамины им предоставляют бесплатно. Будущих мамочек опросили в качестве свидетелей. Правда, версию Динары о заточении в квартире никто из них не подтвердил.

- По словам опрошенных суррогатных мам, Динара страдала из-за токсикоза. Взаперти ее никто не держал. У женщины были постоянные проблемы с перепадами настроения, - сообщил источник «КП».

Тем временем сама Динара, как выяснилось, сразу после обращения в полицию отправилась в аэропорт. 15 декабря женщина улетела на родину в Казахстан. Следователи общаются с ней по телефону.

- В ходе разговора женщина заявила, что больше не имеет претензий к агентству , - пояснил источник «КП».

Но проверку по ее заявлению уже начали. Пока речи о возбуждении уголовного дела не идет. В самом агентстве историю никак не комментируют. Но, скорее всего, после случившегося претензии у них будут к самой Динаре. По условиям договора, который подписала женщина, она не имела права уезжать из России до момента передачи ребенка биологическим родителям. Сейчас женщина на третьем месяце беременности.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В столице продолжается расследование уголовного дела о торговле суррогатными детьми. Напомним, все началось еще год назад после смерти младенца в подмосковном Одинцово. В съемной квартире следователи обнаружили еще троих малышей. Все рождены по заказу биологических родителей с Филиппин. По делу обвинение предъявили троим медикам, юристу и директору агентства суррогатного материнства.

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