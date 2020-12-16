«КиноРепортер» чествует лучших: в Москве вручили премию «Событие года»

Мария Лемешева с гостьями церемонии. Автор фото: Геннадий АВРАМЕНКО

В уходящем году российская киноиндустрия совершила смелый рывок и доказала свою состоятельность. Бум стриминговых сервисов дал понять, что отрасль вполне может развиваться в условиях жестких ограничений и миллиардных убытков. Авторитетный глянцевый журнал «КиноРепортер» не стал нарушать традицию вручения ежегодной премии «Событие года». «В девятый раз мы отмечаем исключительные успехи звезд отечественного кино. Все лауреаты не только способствуют процветанию российского кинематографа, но и совершают нечто значимое в масштабе творческих сообществ или всей страны. Шорт-лист нашей премии точно характеризует настроение года», – отметила основатель и главный редактор «КиноРепортера», известный общественный деятель Мария Лемешева.

Говоря о главных трендах в кинематографе-2020, Мария Лемешева подчеркнула, что уходящий год запомнится скринлайф-сериалами, онлайн-кастингами, безопасной рассадкой в кинотеатрах и монтажом блокбастеров в домашних условиях. Российские производители отличились разнообразием новых сериалов, покоряющих международный рынок. Характерен пример сериала «Эпидемия», который занял четвертое место в рейтинге крупнейшего в мире онлайн-кинотеатра Netflix по количеству просмотров среди неанглоязычных проектов. Еще одним трендом для российской киноиндустрии стало производство байопиков. Сразу несколько биографических фильмов вышли на экраны и вызвали огромный зрительский интерес – «Стрельцов», «Калашников», «Доктор Лиза», «Один вдох».

Организаторы «События года» всегда следят за вкусами и предпочтениями зрителей. В этом году во всех шести номинациях принцип премии остался неизменным: победителями стали персоны, которые активно трудились на телевидении и в кино и сделали что-то важное для творческого сообщества, своих поклонников, страны. В этом смысле «КиноРепортер» признан трендсеттером профессионального сообщества. Многие народные артисты, особенно старшего поколения, сейчас снимаются только в эпизодических ролях или реализуют себя на новом поприще – как, например, лауреат этого года, известный композитор Алексей Рыбников, недавно ставший кинорежиссером. Чтобы отблагодарить мэтров российской культуры и искусства за талант и труд, организаторы премии учредили специальную номинацию «Мастер-класс года». Ее лауреатами традиционно становятся знаменитости, оказавшие влияние на развитие российского кинематографа.

Мария Лемешева, Стася Милославская и Александр Петров. Автор фото: Геннадий АВРАМЕНКО

Лауреаты «События года – 2020»:

- «Актер года» – Антон Хабаров, сериал «Казанова» (впервые получил премию)

- «Актриса года» – Виктория Исакова, фильмы «Один вдох», «Человек из Подольска», «Трое», сериалы «Эпидемия», «Надежда», «Нежность» (впервые получила премию)

- «Прорыв года» – Стася Милославская, фильмы «Стрельцов», «На острие», «Один вдох», сериал «Колл-центр» (впервые получила премию)

- «Мастер-класс года» – Алексей Рыбников, композитор и режиссер фильмов «Дух Соноры», «Литургия оглашенных» и «Потерянный», (впервые получил премию)

- «Продюсер года» – Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский и Алексей Троцюк, фильмы «Холоп», «Отель «Белград» и «Непосредственно Каха!», сериалы «257 причин, чтобы жить», «Надежда», «Война семей» и «Хороший человек»

- «Фильм года» – «Дорогие товарищи!» (исполнительница главной роли – Юлия Высоцкая, режиссер – Андрей Кончаловский)