Не обеспечили покупателей масками: в Москве могут оштрафовать торговый центр "Охотный ряд" на 1 млн рублей

В столице власти стараются зорко следить за соблюдением правил периода пандемии. Фото: Департамент торговли Москвы

Столичный торговый центр "Охотный ряд" возле Красной площади могут оштрафовать на 1 млн рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19.

- Совместно с полицией мы провели рейд в торговом центре "Охотный ряд". Здесь не были приняты достаточные меры по организации режима социальной дистанции и соблюдения требований по использованию масок и перчаток. А в соответствии с указом мэра Москвы они обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями, - рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Руслан Блинов.

Сотрудников администрации "Охотного ряда" пригласили в Инспекцию для составления протокола. Штраф за нарушение антиковидных мер составляет до 300 тысяч рублей. Однако штраф может стать больше, если из-за таких нарушений будет нанесен вред здоровью человека - владельцу торгового центра придется в таком случае заплатить до 1 млн рублей. Торговый центр также могут закрыть на 90 дней по решению суда, а это означает, что "Охотный ряд" сможет возобновить работу 17 марта 2021 года. Однако пока решение не принято.

Напомним, за нарушение социальной дистанции в очереди за айфонами могут оштрафовать и ЦУМ на 1 млн рублей. Протоколы ОАТИ составляет в кафе, магазинах и салонах красоты ежедневно.