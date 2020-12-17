Стоимость безлимитных билетов на 90 и 365 дней в транспорте Москвы не изменится в 2021 году

В будущем 2021 году цены на безлимитные билеты на 90 и 365 дней не изменятся Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале января, как правило, в Москве меняется стоимость проезда в общественном транспорте (метро, автобусы, трамваи, электробусы). Связано это обычно с инфляцией, с подорожанием бензина и запчастей для транспорта. В будущем 2021 году цены на безлимитные билеты на 90 и 365 дней не изменятся.

- Изменения коснутся остальных тарифов, но мы их сделали минимальными. Стоимость проездного на 30 дней изменится в пределах инфляции - порядка 3,5%. Одна поездка по нему изменится на 1,3 рубля, - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Ранее глава ведомства Максим Ликсутов говорил, что по ряду билетов цены могут остаться неизменными.

Напомним, сейчас билет "Единый" дает право совершать поездки на метро, монорельсе, МЦК, МЦД (в пределах зоны "Центральная"), на автобусах, электробусах, трамваях. Стоимость билета на 60 поездок составит 2070 рублей (изменится на + 1 рубль 67 копеек за одну поездку). Подорожает и разовая поездка по карте «Тройка» (билет «Кошелек») изменится на два рубля — до 42 рублей, при оплате банковской картой также на два рубля — 46 рублей.

- В следующем году мы планируем купить: 337 вагонов метр, 400 электробусов, 109 трамваев, 410 автобусов, заменить 1800 остановок. Изменения тарифов помогут нам это сделать, - объяснили в Департаменте транспорта.

В обновленной версии мобильного приложения "Метро Москвы" можно привязать свою "Тройку", а это значит, что теперь можно не переживать о возможной потере карты – весь баланс можно перенести на новую. На карте можно настроить автопополнение, чтобы не остаться в неподходящий момент без средств.