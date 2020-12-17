Стоимость безлимитных билетов на 90 и 365 дней в транспорте Москвы не изменится в 2021 году

В будущем 2021 году цены на безлимитные билеты на 90 и 365 дней не изменятся Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале января, как правило, в Москве меняется стоимость проезда в общественном транспорте (метро, автобусы, трамваи, электробусы). Связано это обычно с инфляцией, с подорожанием бензина и запчастей для транспорта. В будущем 2021 году цены на безлимитные билеты на 90 и 365 дней не изменятся.

- Изменения коснутся остальных тарифов, но мы их сделали минимальными. Стоимость проездного на 30 дней изменится в пределах инфляции - порядка 3,5%. Одна поездка по нему изменится на 1,3 рубля, - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Ранее глава ведомства Максим Ликсутов говорил, что по ряду билетов цены могут остаться неизменными.

Напомним, сейчас билет "Единый" дает право совершать поездки на метро, монорельсе, МЦК, МЦД (в пределах зоны "Центральная"), на автобусах, электробусах, трамваях. Билет на 60 поездок стоит 1970 рублей, на 1 сутки - 230 рублей, на 3 суток - 438 рублей, на 30 дней - 2170 рублей, - на 90 дней - 5430 рублей, 365 дней - 19500 рублей.

Напомни, что в обновленной версии мобильного приложения "Метро Москвы" можно привязать свою "Тройку", а это значит, что теперь можно не переживать о возможной потере карты – весь баланс можно перенести на новую. На карте можно настроить автопополнение, чтобы не остаться в неподходящий момент без средств.