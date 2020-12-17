В Москве откроются до 170 пунктов вакцинации от коронавируса

Сегодня прививку могут сделать учителя, врачи, работники МФЦ, культуры, торговли и городских социальных служб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице продолжается бесплатная вакцинация от коронавируса. Напомним, с 5 декабря прививку делают людям из группы риска - учителям, врачам, соцработникам. С 11 декабря в список добавили работников МФЦ, культуры, торговли и услуг. На сегодня вакцину получили более 13 тысяч человек.

"Пандемия пока не отступает, но мы надеемся, что ситуацию сможет радикально изменить масштабная вакцинация, - сказал сегодня, 17 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра пункта вакцинации от Covid-19 в городской поликлинике № 68. - Для этого Москва подготовила необходимую инфраструктуру, включая прививочные пункты, складские помещения, рефрижераторы и холодильники для доставки и хранения вакцины. Выделены средства на закупку первых партий вакцины.

Сегодня прививку могут сделать учителя, врачи, работники МФЦ, культуры, торговли и городских социальных служб".

По его словам, по мере поступления новых партий вакцины будет расширяться список тех, кто может привиться от ковида. С 21 декабря запись откроют для работников промышленности, транспорта и СМИ.

"Не откладывайте решение о вакцинации, - обратился к москвичам Сергей Собянин. - Чем раньше вы сделаете прививку, тем быстрее вы сами, ваши близкие, да и весь город смогут вернуться к обычной жизни".

ЧЕМ ПРИВИВАЮТ

Для вакцинации Москва использует вакцину Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V"), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это даёт надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.

Записываться нужно только на первую вакцинацию – на вторую врач запишет в день первой вакцинации. Чтобы жители не забыли о повторной прививке, за сутки до нее придет СМС с напоминанием (дата, время и поликлиника, куда нужно приехать).

На закупку 1,5 миллиона доз вакцины из резервного фонда правительства Москвы уже выделено 3,9 миллиарда рублей. В бюджете на 2021 год запланировано 10 миллиардов рублей.

КУДА ПРИХОДИТЬ

При городских взрослых поликлиниках сейчас работает 70 пунктов вакцинации. В скором времени их может стать больше - до 170. Прививочные кабинеты работают ежедневно с 8.00 до 20.00.

Запись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ – на сайте, в мобильном приложении или по телефону.

КОМУ СДЕЛАЮТ

Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 до 60 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Вакцинацию людей старше 60 лет начнут позже.

Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до вакцинации. С момента последней прививки, например, от гриппа должно пройти не менее 30 дней. Сделать прививку не могут беременные и кормящие грудью женщины.

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