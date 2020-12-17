К своему 18-летию «Слата» выросла и похорошела. Фото ООО «Маяк».

В 2002 году в Иркутске открылась первая «Слата», а сегодня, спустя 18 лет, в торговую сеть с одноименным названием входит 80 супермаркетов. Магазины расположены не только в областном центре, но и в Шелехове, Ангарске, Братске, Саянске. В день их посещает более 100 000 покупателей. Также в ГК «Слата» входит торговая сеть дискаунтеров «ХлебСоль». Сейчас их насчитывается 237. До конца 2020 года планируется увеличить общее количество супермаркетов и дискаунтеров до 317. ГК «Слата» развивает интернет-магазин slata.online и девелоперское подразделение.

Как рассказал председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц, общий прирост торговых точек в 2019 - 2020 годах составил 10%. При этом особенно активно росла сеть «ХлебСоль» - на 21%. По итогам 2019 года, по данным агентства RAEX, «Слата» вошла в рейтинг 600 крупнейших российских компаний, сумев улучшить свои позиции с 539-го до 499-го места.

Председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц Фото ООО «Маяк».

- Мы хотим быть лучшей версией себя, и с новыми силами строим и развиваем нашу сеть, - отметил Вячеслав Заяц. - Сейчас находимся в стадии формирования стратегии на ближайшие пять-шесть лет. Одна из первостепенных задач - расширение нашего присутствия на территории Иркутской области и Забайкальского края. До конца 2020 года планируем нарастить сеть до 317 магазинов. Ожидаем, что товарооборот при этом увеличится на 7,5%.

Председатель совета директоров ГК «Слата» констатировал, что в Иркутске рынок уже насыщен продуктовыми супермаркетами, поэтому 90 - 95% предстоящих открытий группы - это дискаунтеры «ХлебСоль». Они будут появляться в населенных пунктах северной части Иркутской области и в Забайкальском крае.

Говоря об изменениях, которые произошли в последнее время, Вячеслав Заяц особо выделил создание отдельного подразделения - интернет-магазина и открытие dark store. Также в этом году была запущена облегченная концепция «Слаты-два мира» - «Слата-light». Такие супермаркеты отличаются новым дизайном, стеллажами с готовыми блюдами в индивидуальной упаковке, отвечающими требованиям безопасности и запросам современного покупателя, а также кассами самообслуживания, которые являются собственной разработкой компании.

- Сейчас мы продолжаем модернизировать супермаркеты, переводить их в новый формат. До конца 2020 года обновим более 20 магазинов. В рамках этих преобразований мы делаем акцент на товары местных производителей и фермерских хозяйств. Это направление будет развиваться, и до конца года в торговых залах появится около 20 различных категорий местных товаров. Кроме того, мы укрепляем логистику сети. Задача этого года выполнена - открыто два новых мультитемпературных склада в Братске Иркутской области и Чите Забайкальского края, - сообщил Вячеслав Заяц.