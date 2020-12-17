«Папа облился бензином, помогите»: в Москве ребенок вызвал службу спасения в квартиру на северо-востоке столицы

В третьем часу дня четверга, 17 декабря, в столичную службу спасения поступил тревожный звонок. Детский голос молил о помощи. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В третьем часу дня четверга, 17 декабря, в столичную службу спасения поступил тревожный звонок. Детский голос молил о помощи.

- Папа облился бензином, помогите!

Диспетчеры, как могли, пытались успокоить мальчика. Ребенок, несмотря на волнение, сумел назвать свой адрес. В квартиру на северо-востоке Москвы сразу же отправились экстренные службы.

Дверь полицейским в квартире на улице Проходчиков открыла мама мальчика. Как выяснилось, супруг с раннего утра трепал нервы ей и сыну. Но до бензина дело все-таки не дошло. Мужчина распивал спиртное и в какой-то момент решил попугать домашних. Стакан водки он плеснул себе на носки и стал угрожать покончить с собой. Обошлось.

- В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина задержан и в ближайшее время будет опрошен, - сообщили «КП» в пресс-службе главка столичного УМВД.

Уже установлено, что москвич много лет злоупотребляет спиртным. Подобные конфликты в семье происходили и раньше.