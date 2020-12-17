Как врачам поможет КТ-калькулятор для диагностики пневмонии

В столице создали нейронную сеть для оценки степени поражения легких - КТ-калькулятор. Его разработали совместно с исследователями МГУ.

"Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов, - написал мэр Сергей Собянин в своём блоге. - И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения".

КТ-калькулятор уже встроен в московскую систему ЕМИАС. При этом доступ к нему открыт врачам не только Москвы, но и других регионов.

О своём опыте работы с новым сервисом нам рассказала Галина Братникова, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Уральского федерального округа, доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии; заведующий отделом лучевой диагностики Челябинской областной клинической больницы; заведующий отделением рентгенодиагностики, ультразвуковой диагностики Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, кандидат медицинских наук.

ДИАГНОСТИКА СТАНОВИТСЯ МАССОВОЙ И ТОЧНОЙ

- Галина Ивановна, знаете ли про новый сервис? Как оцениваете идею его создания?

- Я постоянно общаюсь с коллегами из регионов Урала. Практически все знают о КТ-калькуляторе и уже начали его использовать. Этот сервис значительно ускоряет процесс сортировки пациентов, кому показано проведение КТ, а кому - нет. Ведь очевидно, что во время пандемии КТ-кабинеты перегружены. В итоге примерно четверть пришедших сюда пациентов не нуждается в таком исследовании. Люди просто либо напуганы, либо перестраховываются, приезжают самостоятельно. А теперь с помощью КТ-калькулятора учитываются все необходимые показатели крови, клинические проявления. Это помогает ускорить диагностику больных и упорядочить медицинскую помощь.

- Насколько этот сервис может быть актуален для регионов?

- Пока не все клинические анализы у нас прописаны в рекомендациях, а функционал КТ-калькулятора гораздо шире наших стандартов. Но в ближайшее время мы решим этот вопрос. В целом врачи в регионах положительно оценивают новый сервис диагностики. Он позволяет индивидуально работать с каждым пациентом, в том числе и при других вирусных заболеваниях, во время сезонных эпидемий гриппа и простуд. Пациенты могут сдавать анализы на дому, независимо от того, где он находится и насколько далеко от него ближайшая больница или поликлиника. Не обязательно ему куда-то ехать. Диагностика становится более массовой и точной.