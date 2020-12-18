Самый подробный путеводитель на новогодние праздники

«Комсомолка» составила самый подробный путеводитель по новогодним праздничным мероприятиям Подмосковья. Фото предоставлены пресс-службой правительства МО.

Государственные музеи Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье» проведут 77 новых новогодних программ. Часть из них пройдет онлайн, часть на свежем воздухе, на территориях музеев, усадеб, парков.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв еще раз напомнил, как важно, несмотря ни на что, организовать людям праздник.

«Приближается Новый год, и, безусловно, Подмосковье должно быть к нему готово, - сказал губернатор. - Все наши жители должны почувствовать заботу, внимание. Важно все, что связано с благоустройством, с комфортным и безопасным пребыванием на зимних новогодних каникулах наших граждан. Я очень надеюсь, что в каждом городе места отдыха, новогодние елки будут радовать глаз. Мы все понимаем, насколько важно создать праздничную атмосферу. И так же важно и обеспечить безопасность. Она должна быть на высоком уровне».

«Комсомолка» составила самый подробный путеводитель по новогодним праздничным мероприятиям Подмосковья.

Уже третий год подряд в регионе запускают проект «Зима в Подмосковье».

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала о наиболее знаковых событиях этого сезона.

- В этом году сезон стартует уникальной выставкой «Мир, сотворенный заново». В уютном Серпухове мы собрали порядка 90 шедевров живописи из 7 музеев страны: работы Врубеля, Кончаловского, Гончаровой, Коровина, Серебряковой, Кустодиева, Ларионова, Бурлюка и других.

Мы подготовили яркую праздничную программу. Так, с 21 по 27 декабря по городам области отправится самая большая передвижная ярмарка «Снежный Караван». Фургоны с деликатесами и сувенирами приедут в Балашиху, Коломну, Зарайск, Видное, Рузу, Солнечногорск и Дмитров. На ярмарке жители смогут купить все самое вкусное для праздничного стола и подарки для елки.

В музее «Новый Иерусалим» откроется долгожданная выставка Брейгелей и современников. Это произведения фламандских и голландских мастеров одной из крупнейших частных коллекций в России.

День народных промыслов область отметит уникальной выставкой «Небесная мастерская». Она откроется 29 декабря и тоже в «Новом Иерусалиме». Там удастся увидеть все промыслы в их многообразии: федоскинскую лаковую миниатюру, гжель, жостовские подносы, павловопосадские платки, дулевский фарфор и другие.

Приглашаем всех на наш главный рождественский праздник - фестиваль «Мастерская Рождества!». Он пройдет с 6 по 8 января в Истре, рядом с «Новым Иерусалимом». Будут работать мастерские, зимняя ярмарка «Сыр! Пир! Мир!» с товарами от подмосковных фермеров и ремесленников, будут фотозоны и мастер-классы.

Мы украсили города, подготовили катки, лыжные трассы и горки, запустили туристические маршруты. В Зарайске, например, можно увидеть уникальную фигурку бизона, в Коломне попробовать знаменитую пастилу и калачи, заняться всеми видами зимних активностей в Дмитрове, покормить альпака и страусов в Серпухове, покататься на собачьих упряжках в Рузе, пожить в домике хоббитов в Можайске.

Подмосковная зима славится своими катками. Фото предоставлены пресс-службой правительства МО.

СЕРПУХОВ:

ЦВЕТ РУССКОГО ИСКУССТВА

Сайт: serpuhov-museum.ru.

Серпуховский историко-художественный музей часто называют «малой Третьяковкой». Настолько прекрасна коллекция небольшого, казалось бы, провинциального музея, которую местные меценаты начали собирать больше века назад.

• С 16 декабря - Межмузейная выставка «Мир, сотворенный заново». Экспозиция представляет художественные работы, созданные в конце XIX - начале ХХ века. Это был очень яркий, непростой и переломный период для живописи, когда были заложены основы направлений, впоследствии принесших русскому искусству мировую славу. Более 20 выдающихся имен: Врубель, Кончаловский, Гончарова, Коровин, Серебрякова, Кустодиев, Ларионов, Бурлюк, Юон. Импрессионизм, символизм, кубизм, супрематизм, абстракционизм. Это обязательно нужно видеть!

• 4 и 8 января - программа «Миссия: спасти Снегурочку». Интерактив для детей во дворе Серпуховского историко-художественного музея и Покровской старообрядческой церкви. Либретто: внучка Бабы-яги Ёжка спрятала Снегурочку, без которой праздника не случится. Поэтому на помощь должны прийти дети, которым предстоит выполнить несколько заданий, разгадать тайный шифр и открыть двери темницы…

• 26 декабря, 5, 9 января - экскурсия «Новый год и Рождество в картинах Серпуховского историко-художественного музея». Репродукции шедевров Шишкина, Маковского, Гончаровой можно увидеть на улицах Серпухова. Гид расскажет не только о художниках и их картинах, но и познакомит с новогодними историями разных стран Европы и самыми интересными традициями Рождества на Руси.

«НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»:

ФЛАМАНДЦЫ И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Сайт: njerusalem.ru.

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» за последние годы стал одной из главных культурных площадок страны. Самый посещаемый региональный музей России.

• С 24 декабря - выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз». Это 70 картин фламандских и голландских мастеров XVI - XVII веков, самые яркие полотна одной из крупнейших частных коллекций в России. Несколько произведений вообще будут впервые показаны российской публике.

Выставка продлится до 11 апреля.

• Выставка «Небесная мастерская». Такое яркое и многообразное Подмосковье может похвастаться большим количеством всемирно известных народных промыслов. Здесь и традиционная роспись по керамике Гжели, и расписные цветочные букеты на подносах Жостова, и лаковая миниатюрная живопись Федоскина, изящный фарфор Вербилок и многое другое. Выставка состоит из трех концептуальных частей. От историй самых известных подмосковных фабрик с представлением лучших, уникальных образцов - в день сегодняшний народных промыслов, и дальше, в их будущее развитие.

• Детям. В начале уходящего года в «Новом Иерусалиме» появилась особая территория для самых маленьких посетителей - «Экспонариум». Это вселенная интерактива, тренажеров и симуляторов. Во время новогодних каникул «Экспонариум» проведет в онлайне новогодние мастер-классы по изготовлению украшений и праздничных сувениров.

МЕЛИХОВО:

ЧЕХОВСКОЕ «ГЕРЦОГСТВО»

Сайт: chekhovmuseum.com.

Литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» находится в усадьбе, где великий русский писатель прожил несколько лет. Между прочим, сам Антон Павлович считал, что в европейских реалиях его загородный дом вполне тянул бы на «герцогство».

• С 1 декабря по 10 января - «Прогулка по любимой усадьбе доктора Чехова в сопровождении Хины Марковны и Брома Исаевича». В Мелихове предлагают интересные игры - прогулки с картой местности, по окончании которых вручается памятный сувенир.

• До 10 января - прогулки по чеховской усадьбе с осмотром объектов в дополненной реальности.

• С 25 декабря по 10 января - конкурс самодельной уличной елочной игрушки. Любой желающий может принести игрушку и повесить ее на елку. 10 января музей выберет победителя при участии детского жюри.

ЗАРАЙСК:

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

Сайт: museumzaraysk.ru.

• 5 января - Музей-заповедник «Зарайский кремль» представит программу «По сказочной дорожке». Участники отправятся в чудный мир русской сказки и вспомнят русские традиционные забавы.

МУРАНОВО:

ВСЕ ТАЙНЫ УСАДЕБНОГО ПАРКА

Сайт: muranovo-museum.ru.

В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева» основным местом событий станет его прекрасный парк.

• 25, 26, 27 декабря, 3 - 14 января - квест по усадебному парку «Мураново - Эльзас: Новогодняя прогулка» офлайн. В зачарованном зимнем лесу путешественников встретят волшебники Ханс Трапп и Пер Ноэль. Участникам квеста предстоит познакомиться с традициями встречи Нового года и Рождества и распутать несколько тайн Мурановского парка.

• 8 - 9 января - рождественские колядки «Заходила Коляда во Святые вечера». Вы сможете поучаствовать в традиционных русских рождественских играх и послушать колядки в исполнении фольклорного коллектива «Веснянка».

• 25, 26, 27 декабря, 3, 5, 7, 9 января - «Зимние праздники-2021». Костюмированные экскурсии по парку, мастер-классы и выступления фольклорных групп.

• 3 - 10 января - зимние катания на собачьих упряжках.

КЛИН:

ИМЕНЕМ ЧАЙКОВСКОГО

Сайт: tchaikovsky.house.

Мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского также приготовил несколько программ с экскурсиями по парку усадьбы, где жил композитор. Все их можно посетить до 12 января.

• музыкальная программа «Рождественские встречи у Чайковского». Во время прогулки по парку под звуки рояля (звучать будут, конечно же, лучшие произведения Петра Ильича) вы познакомитесь с историей Рождества, традициями его празднования в России и в семье великого русского композитора.

• интерактивная программа «Зимнее путешествие по музейным дорожкам». Участники этого квеста узнают интересные факты из жизни Чайковского, а также попытаются найти ответы на вопросы и получить призы.

• прогулка по паркам. Ознакомительная экскурсия по парку основной усадьбы, а также соседним усадьбам Демьяново и Майданово.

ШАХМАТОВО:

ФОТОЗОНА И ИНТЕРАКТИВ

Сайт: шахматово.рф.

• С 27 декабря по 13 января - фотозона и активности на территории Мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ:

ЭКСКУРСИИ И СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ

Сайт: museum-gol.ru.

• 22 декабря - 9 января - новогодние экскурсии по паркам Историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина.

• 3 - 9 января - зимние игры для всей семьи.

РУЗА:

НОВЫЙ ГОД 30-х И 40-х

Сайт: mk-zoya.ru.

Музейный комплекс «Зоя» запустил собственную онлайн-программу.

• С 15 декабря - программа «На машине времени в Новый год 30 - 40-х годов». Вы сможете послушать лекцию «История Нового года в нашей стране времен войны», а также поучаствовать в мастер-классе, сделав своими руками елочную игрушку из простых материалов, как это было в те 80 - 90 лет назад.

ФЕДОСКИНО:

СВЯТКИ-КОЛЯДКИ

Сайт: folkartmo.ru.

Московский областной музей народных художественных промыслов в деревне Федоскино предлагает программы, связанные с Рождеством.

• С 3 по 10 января - обзорная экскурсия, атмосфера усадьбы XIX века.

• 6 января - «Шли прошли веселые». Развлекательная игровая программа о традициях празднования Рождества со святочными колядками и народными забавами.

ЧЕРНОГОЛОВКА:

ДЕД МОРОЗ НА БТР

Сайт: gvtm.ru.

• 26, 27 декабря, 3 - 10 января - программа «ПДД для Бабы-яги». Новогоднее костюмированное путешествие по Военно-техническому музею.

• 3 - 10 января - новогодняя эстафета с играми и конкурсами. Хедлайнер праздника - самый боевой Дед Мороз на самом настоящем БТР.

Сергиев-Посад. Фото предоставлены пресс-службой правительства МО.

СЕРГИЕВ ПОСАД:

КВЕСТЫ С WHATSAPP

Сайт: museum-sp.ru.

В Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике к формированию программ для уличных новогодних развлечений подошли с особой изобретательностью.

• 23, 24 декабря, 4 января - «Приключения на Конном дворе, или Новогодний переполох». Уличная игровая программа для малых групп школьников Сергиево-Посадского округа.

• 27, 30 декабря, 3, 5 января - «Удивительные события накануне Рождества в Старом городе». Игра-квест с использованием WhatsApp.

• 27, 30 декабря, 3, 5 - 10 января - «Зимняя прогулка - Сергиев Посад». Пешеходные экскурсии по новогоднему городу.

ЗВЕНИГОРОД:

СТОЯ НА КРАСИВОМ ХОЛМЕ

Сайт: zvenmuseum.ru.

• 22 - 27 декабря, 2 - 10 января Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей представляет программу «С высоты монастырских холмов». Во время этой экскурсии посетители познакомятся с историей одного из самых знаменитых монастырей России и полюбуются с монастырского холма живописными зимними видами.

• 2 - 10 января - рождественская экскурсия по территории Саввино-Сторожевского монастыря «Вифлиемская звезда».

Самый подробный путеводитель по всем развлечениям Московской области - на сайте welcome.mosreg.ru. Фото предоставлены пресс-службой правительства МО.

КСТАТИ

Это в городе тепло и сыро, а за городом зима!

Подмосковная зима славится своими горнолыжными курортами, лыжными трассами, катками. И все это на фоне пушистого снега.

Уличные спортивные площадки работают на радость взрослым и детям.

Уже сейчас действуют:

16 горнолыжных курортов (Дмитровский городской округ, Балашиха, Красногорск, Коломна, Раменское, Серпухов),

785 площадок для катания на коньках,

187 лыжных трасс.

Лучшие лыжные трассы этой зимы - на стадионе им. А. Резцовой в Химках, в лыжном центре «Истина» в Истре и в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

Самые большие горки в Подмосковье в парках «Пехорка» (Балашиха), «Центральный» (Ногинск) и «Сестрорецкий» (Клин).

Лучшие катки - в сквере «Юбилейный» (Химки), в уже упомянутом парке «Пехорка» и на стадионе «Зоркий» (Красногорск).

Новогодние елки в Подмосковье устанавливают на знаковых пространствах и во дворах. Зажигают новогоднюю иллюминацию. А для того чтобы отдыхающие не замерзли, во многих местах будут размещены тепловые зоны и точки продажи горячего чая.

Подмосковная зима славится своими горнолыжными курортами. Фото предоставлены пресс-службой правительства МО.

ВАЖНО!

Традиционно самый подробный путеводитель по всем развлечениям Московской области - на сайте welcome.mosreg.ru. Здесь вы сможете узнать о лучших катаниях на хаски и снегоходах, местах самой клевой зимней рыбалки (форель и щуки уже ждут вас!) и вообще выбрать самые яркие маршруты для семейного и индивидуального отдыха этой зимой.

НА ЗАМЕТКУ

Посетителям мероприятий, которые проводятся в помещениях офлайн, необходимо помнить о мерах безопасности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Билеты стоит приобретать онлайн (они распределяются по сеансам, чтобы избежать скопления людей) или за безналичный расчет.