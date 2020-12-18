Северо-Восточную хорду запустят до конца 2022 года

В 2021 году завершат строительство еще 5 новых станций МЦД и реконструкцию 9 остановочных пунктов. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Уходящий год выдался очень необычным для всех. С коронавирусом боролись не только врачи, но и строители. Главным проектом стала инфекционная больница в Вороновском. Огромный медицинский комплекс из десятков полностью оснащенных корпусов возвели с нуля за 34 дня. При этом продолжаются ранее начатые проекты. Из-за пандемии не будут урезать или останавливать ни одной городской стройки.

- До конца года планируем сдать 132 объекта - от метро и дорог до школ и поликлиник, - сообщил на пресс-конференции руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - А в 2021-м проектов в адресной инвестиционной программе города будет еще больше. В столице продолжается создание транспортного каркаса для улучшения экологии и комфорта жителей.

По его словам, планы этого года по дорожным стройкам уже выполнены. Одной из важных магистралей стал проспект Генерала Дорохова. Открытая осенью трасса разгрузила Кутузовский и Мичуринский проспекты, а в будущем поможет развитию перспективных районов города.

До конца этого года запустят развязку МКАД с Волоколамским шоссе. Рядом сейчас строится мост через реку Сходня, который планируют открыть в будущем году. Хордовое кольцо Москвы продолжает расширяться.

- На Северо-Восточной хорде активно строятся два участка - от Открытого шоссе до Ярославского шоссе и от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе, - рассказал Рафик Загрутдинов. - Это очень сложные участки, со множеством искусственных сооружений. Нам приходится перекладывать не только коммуникации, но и железнодорожные пути. В 2022 году планируем достроить Северо-Восточную хорду.

МЕТРО И ДИАМЕТРЫ - В ОДИН УЗЕЛ

На Большой кольцевой линии метро уже сегодня готовятся связки с радиальными направлениями подземки. А в местах пересечения с Московскими центральными диаметрами (МЦД) создаются транспортно-пересадочные узлы. В этом году открылись 5 новых станций МЦД и реконструированы 8 существующих станций. До конца года обновят станцию «Подольск» (МЦД-2). Кроме того, достроят дополнительный главный путь на Горьковском направлении Московской железной дороги на участке Реутово - Балашиха длиной более 9 километров.

«В 2021 году планируем завершить строительство еще 5 новых станций МЦД и реконструкцию 9 остановочных пунктов», - добавил глава столичного Депстроя.

ЖИЛЬЯ И ПОЛИКЛИНИК СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Новые квартиры для москвичей строят как по социальным, так и по другим городским программам. Участникам реновации в этом году продолжают возводить стартовые дома. Для них сдадут 50 новостроек. При этом на месте старых пятиэтажек создается новая комфортная среда с комплексным развитием кварталов.

Поликлиник и больниц тоже становится больше. Их проектируют по всем современным требованиям и технологиям с учетом «Московского стандарта +». Главными стройками будущего года станут вторая очередь крупнейшей больницы в Коммунарке, в том числе инфекционный корпус, родильный дом и детская больница, а также амбулаторно-поликлинический корпус.

Помимо этого, при комплексном развитии района Мневниковской поймы планируется создание спортивного кластера. По оценке главы Депстроя, этот огромный комплекс будет даже лучше «Лужников».