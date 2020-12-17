«Там много особенностей и загадок»: Инструктор, который потерял 8 детей в Сьянских пещерах, обещал своим клиентам полную безопасность

В Сьянских пещерах пропала группа юных путешественников. Фото: АГН Москва

В Московской области закончились поиски туристической группы, которая пропала в Сьяновских пещерах - в окрестностях города Домодедово. В группе было десять человек, двое взрослых и восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Дети сами вышли из пещер, сообщили в МЧС.

Напомним, Сьяны - крупнейшая система пещер в Подмосковье и пятая в России (общая длина ходов около 20 км).Как стало известно, спасателям удалось найти организатора этого путешествия - инструктора Сергея Бокова. По словам мужчины, он заблудился, оставил с детьми отца одного из ребят, а сам пошел искать выход. К поискам подключились сотрудники МЧС, прокуратуры.

Боков набирает группы через интернет, водя туристов в пещеры 2-3 раза в неделю. Причем, упор делается именно на детях и подростках. Слоган сайта Сергея Бокова - «Воспитание по-мужски».

Инструктор Сергей Боков. Фото: Личный архив

«Мы посетим все культовые места подземелья - пройдём по основным залам и штрекам, - обещает Боков клиентам на сайте. - Пролезем по шкурнику (узости). Полазаем по скалам под землёй. Узнаем подземные легенды. Поучимся племенному ориентированию».

- Обычно группа заходит в пещеры около 10 часов утра и находится внизу 5-6 часов, - рассказал источник в экстренных службах. - Около 18-19 часов Боков выходит с группой на поверхность и отзванивается своим коллегам. Этого не произошло, тогда друзья Бокова позвонили в МЧС.

Сам Сергей Боков на сайте сообщает, что переживать за безопасность детей не нужно:

«Конечно, условия подземных пещер отличаются от привычных нам. Там много своих особенностей и загадок. Но переживать за участников программы не стоит. С нами будет профессиональный инструктор-спелеолог, который заранее обучит группу правильному поведению под землей, проследит за выполнением техники безопасности и проводит нас через весь маршрут. Также еще несколько спелеологов, предупрежденных о нашем спуске, будут ждать контрольного звонка».

К счастью, пропавшие в пещерах дети нашлись.

Каждый из участников подземной экскурсии заплатил по 1800 рублей.

Как стало известно, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв направил на место главу городского округа Домодедово Александра Двойных. Он поручил разобраться в ситуации и проконтролировать ход спасательных работ.

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Группой руководил опытный инструктор (подробности)