Легендарные заброшки Подмосковья: пустующее водохранилище, разрушенный лагерь и зловещий особняк

По замыслу, это был грандиозный проект, задуманный ещё в 1975 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Идти по ночному кладбищу, пожалуй, не так страшно, как по некоторым заброшенным объектам, одичавшим от времени. Всего одна незначительная деталь может повергнуть человека в ужас. Например, под Дмитровом в пионерском лагере «Сказка», который уже лет двадцать как не работает, я наткнулся на куклу с распоротым животом. Она лежала на битом стекле в одном из корпусов. Казалось, сейчас отворится скрипучая дверь и в проёме покажется режиссёр Стивен Хопкинс. Довольный, с рупором в руке. И крикнет «снято».

На заброшенном химзаводе в славном городе Рошаль мне попались кирзовые сапоги, торчащие из розоватой лужи подошвами кверху. Как будто человек провалился сквозь землю головой вниз.

Я уже не говорю о всяких усадьбах, в которых живут призраки и бомжи. О зловещих сквозняках, которые гуляют между комнат. О следах крови на стенах. И жутких рисунках.

Короче, поехать вместе со мной к Подольскому морю я уговорил фотокора «КП» Михаила Фролова. Вдвоем не так страшно.

МЕЖДУ НАМИ ЛЁД ТРЕЩИТ

По замыслу, это был грандиозный проект, задуманный ещё в 1975 году. На слиянии рек Пахра и Моча (ударение на о) решили построить водохранилище. И уже на стадии проектирования придумали для него красивое название - «Подольское море». Площадь - 1 тыс га. Цели - улучшить водоснабжение южных районов Подмосковья и оборудовать берега для отдыха. Местных жителей оперативно расселили (что-то около трёхсот семей), лес вырубили, возвели первый гидроузел (не до конца, правда) и... всё. Перестройка. Стало уже не до моря. К тому же деньги поступать перестали, а потому проект в 1990 году законсервировали (планировалось строительство ещё двух узлов, но, увы).

С тех пор бетонная громадина стала местной достопримечательностью. Практически памятником развалу СССР. Есть версия, что на этом месте никакого моря не получилось бы, потому как под землёй полно известняковых пород. И все эти пещерные пустоты якобы поглощали бы воду в любом количестве. Однако официальная причина заморозки строительства - недостаточное финансирование.

Кстати, некоторые жители в объявлениях о продаже дома до сих пор козыряют фразочкой «на берегу перспективного водохранилища». Потому как в окраинах Подольска действительно не хватает крупного водоема. Летом приходится ездить на Можайское водохранилище, Клязьминское, Истринское... Всё это далеко.

- Дальше пешком надо, - припарковав машину на обочине, Мишка заглушил мотор.

Корреспонденты «КП» съездили на «Подольское море» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гигантская двадцатиметровая плотина была уже хорошо видна. Мы спустились по тропинке в овраг и упёрлись в бурлящую Пахру. Точнее, так. Слева - полынья, рыба чуть ли не хвостом бьёт. А справа - лёд.

- Лучше обойти, - сказал Миша.

И был, конечно, прав. Но мне жёлтая вода в башку ударила. И не успел мой спутник изучить навигатор, как я уже был на льду. Тут идти-то метров десять, не больше. К тому же на снегу свежие следы. Со спины, вероятно, я казался смельчаком. Миклухо-Маклаем. Хотя на самом деле зажмурил глаза от страха. Вешу я раза в два больше, чем Миша. А потому после меня он уже идти не боялся.

Ещё пять минут. И мы внутри того самого Подольского гидроузла (который, кстати, отмечен на всех картах, в том числе айфоновских).

На стене табличка: «Внимание! Нахождение на строящихся объектах гидросооружений запрещено! Опасно для жизни!»

Вы меня извините, конечно. Но какой-нибудь американец на нашем месте развернулся бы и ушёл. А русских людей такие объявления наоборот притягивают.

Масштаб постройки впечатляет Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОТ САЙМОНА, РЫБЫ И ЦИРКАЧИ

Если стоять на земле под этой бетонной громадиной с торчащими из неё арматурами, раздаётся пятисекундное эхо. Звуки складываются в бутерброд и, честно говоря, веселят (вместо того, чтобы наводить ужас). Возможно, потому, что я туда отправился не один.

Масштаб постройки впечатляет. Там, где стены гидроузла расширяются, образовалось болото. Всё поросло камышом. На бетонке многочисленные граффити. Некоторые весьма достойные. Например, огромные рыбины, смотрящиеся в этом месте символично. Или циркачи, выступающие на арене. Или кот Саймона метров семь в длину (тот самый - из мультика), повисший на краю плотины.

Дальше, как обычно. Стандартный набор любой заброшки. Мангал, разбитые бутылки, окурки, бомжовский диван. Даже телевизор есть. Разбитый, правда, но всё-таки.

Учитывая размеры, объект и, правда, не совсем безопасный. Особенно зимой, когда края бетонки покрыты льдом и снегом.

Вообще проект задумывался грандиозный. Подольское море могло бы стать аналогом Пироговского водохранилища Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отдельный жанр наскальной живописи - жизненные советы. Например, «живи хитро». Или «танцуй, пока молодой». Очевидно, что молодёжь любит здесь тусоваться. До ближайших деревень Лемешово и Кутьино пятнадцать минут ходьбы. Там магазины. И всё, что нужно, чтобы не умереть от голода. И жажды…

В окрестностях Подольского гидроузла по берегам Пахры, Мочи и Десны до революции добывали белый камень - известняк Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вообще проект задумывался грандиозный. Подольское море могло бы стать аналогом Пироговского водохранилища. Для рабочих, которые здесь трудились, построили целый поселок - посёлок Гидростроя (в народе был прозван БАМовским - в настоящий момент не существует). Проект разрабатывался три года. Ещё десять лет вывозился грунт…

Но теперь это не курортная зона, а заброшка. И вместо красивых барышень в бикини по ней бродят сталкеры, любопытствующие туристы и корреспонденты «КП».

Стены сооружения изрисованы Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОДЗЕМНЫЕ ПЕЩЕРЫ - НЕ ВЫДУМКА

- В окрестностях Подольского гидроузла по берегам Пахры, Мочи и Десны до революции добывали белый камень - известняк, который использовался как в виде строительных блоков нужного размера, так и в измельчённом виде для приготовления извести и цемента, - сообщил «Комсомолке» старший научный сотрудник химического факультета МГУ им. Ломоносова, член Российского союза спелеологов Дмитрий Альбов. - Камень добывался как открытым способом, так и многочисленными подземными каменоломнями. Некоторые каменоломни были даже в центре Подольска. Из местного белого камня на рубеже ХVII-XVIII веков построена уникальная Знаменская церковь в Дубровицах, среди множества российских церквей она выделяется богатым декором, резьбой по камню и статуями. Сегодня в эти края приходят спелеотуристы, которые посещают подземные каменоломни, и палеонтологи, которые собирают окаменевшие остатки древних живых организмов - ведь именно из них и образовался известняк около 300 миллионов лет назад.

Но теперь это не курортная зона, а заброшка Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГДЕ ЕЩЁ СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ

Пионерский лагерь «Сказка» под Дмитровом

Корпуса как будто схвачены гигантскими подводными обитателями - скульптурами кораллов, осьминогов, водорослей, морских звёзд, ракушек, рыб. Внутри полная разруха - от едва сохранившихся детских кроваток до свежего бродяжьего мусора. Хотя территория теперь стала частной и у неё хозяин.

Адрес: недалеко от поселка Деденёво (Дмитровский городской округ).

Химический комбинат имени Афанасия Косякова

Гигантская территория (450 га). Многочисленные цеха. Разноцветные лужи. Обрушенные стены. Целые горы отходов, в которых до сих пор некоторые энтузиасты пытаются добыть золото. Противогазы, одежда, обувь, колючая проволока. Если вы любитель такой обстановочки, то вам туда.

Адрес: город Рошаль, Московская область.

Дом Германа

Огромный, зловещий особняк на территории бывшей дворянской усадьбы Виноградово, той самой, которой целый век владели Бенкендорфы. Дом имеет богатейшую биографию. В его стенах был госпиталь для раненых и больных туберкулезом. Позже - дом отдыха для пролетариата. И, наконец, детский кардиоревматологический санаторий. Со временем особняк пришёл в запустение, хотя и до сих пор охраняется. По словам сталкеров, сотруднику ЧОП нужно дать сто рублей. И он разрешит прогуляться по территории.

Адрес: ж/д станция Долгопрудная (Дмитровское шоссе, 165, строение 2).

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