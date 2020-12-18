"Успеть допить чай": Московские власти рассказали, как теперь будут работать кафе

Сотрудники ресторана или кафе уже в 0.00 должны выключить свет и покинуть заведение общепита Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столичные кафе и рестораны уже больше месяца работают до 23.00, посетителей просят оплатить счет и покинуть заведения. А заведения, где посетители продолжают отдыхать, сотрудники ОАТИ проверяют и составляют протоколы. Власти Москвы объяснили новый порядок работы кафе в период пандемии.

- Вход в кафе будет закрываться в 23.00, но быть внутри можно до полуночи, - сказал Алексей Немерюк, глава Департамента торговли и услуг Москвы.

Теперь порядок работы будет следующим – посетители смогут зайти в кафе до 23.00, после этого вход закрывается. Клиенты, которые уже в заведении, смогут допить чай, оплатить счет и покинуть заведение не позднее полуночи. По словам Алексея Немерюка, до 23.00 можно сделать последний заказ, повар будет готовить какое-то время, в 23.10 вынесут еду. Посетитель должен к этому моменту рассчитаться, закончить свою беседу и выйти до полуночи. Сотрудники ресторана или кафе уже в 0.00 должны выключить свет и покинуть заведение общепита.

Как правило, владельцы ресторанов и кафе соблюдают установленные правила, которые направлены на борьбу с коронавирусом в городе. Речь об ограничениях работы – заведения должны быть закрыты с 23.00 до 6.00, а также введение системы регистрации по QR-кодам.