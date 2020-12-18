В центре Москвы покончила с собой 19-летняя дочка экс-проректора МГУТУ имени Разумовского

Валерии Шпиленко было 19 лет. Фото: Instagram.com

Горе в семье известного предпринимателя, учёного и экс-проректора МГУТУ имени Разумовского, Андрея Шпиленко случилось в ночь на пятницу, 17 декабря. Во втором часу Андрей Викторович услышал крик дочери. Он заглянул в спальню, но 19-летней девушки там не застал.

Спустя несколько минут тело студентки РУДН он нашёл во дворе многоэтажки на Нагатинской набережной.

- Следов борьбы на теле погибшей не обнаружено, - сообщил "КП" собственный источник в правоохранительных органах.

Сейчас по факту смерти проверку ведет столичный Следственный комитет. По предварительным данным, причиной стало самоубийство. Предсмертной записки девушка не оставила.

Известно, что погибшая жила с мамой и отцом в квартире в центре Москвы. Девушка училась в университете, но из-за пандемии все занятия проходили удаленно. По словам родителей, которых уже опросить следователи, почти все время дочка находилась дома. Что заставило её свести счёты с жизнью, неизвестно.

Отец погибшей - человек состоятельный. 45- летний Андрей Шпиленко уже 10 лет возглавляет Ассоциацию кластеров и технопарков России. Он кандидат экономических наук, ранее работал проректором МГУТУ имени Разумовского