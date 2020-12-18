Правительство Ленинградской области гарантировало стабильность инвестициям «ЕвроХима»

Подписанное соглашение подтвердили крепким рукопожатием (слева направо): заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов и председатель Совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев. Автор фото: Юрий Шамин

Заключение таких соглашений стартовало на этой неделе, и ЕвроХим – в числе первых российских компаний, которые его уже успели заключить. Напомним, Закон «О защите и поощрении капиталовложений в РФ» (СЗПК), разработанный под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова и принятого 1 апреля 2020 года, был подготовлен в рамках антикризисного пакета. Кроме того, это долгосрочная мера, укрепляющая позиции российской экономики.

18 декабря руководство компании «ЕвроХим» и правительства Ленинградской области подписали СЗПК. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов, заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов и председатель Совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев.

Компания планирует построить в городе Кингисепп Ленинградской области предприятие «ЕвроХим-Северо-Запад-2» по выпуску аммиака и карбамида, вложения в проект составят 1,1 млрд долларов.

Ежегодно новое предприятие будет выпускать 1,4 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака. При этом новый завод сможет перерабатывать аммиак как собственного производства, так и с расположенного в том же Кингисеппе завода «ЕвроХим-Северо-Запад», отрытого в июне 2019 года. Запуск производства на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад-2» запланирован на 2023 год.

Подписание СЗПК предполагает неизменность федерального, регионального и местного законодательства, что обеспечит предсказуемость развития инвестпроекта на длительный период. От выплаченным новым предприятием налогов будет возможна компенсация части затрат инвестора на создание инфраструктуры.

Эксперты считают, что совместно с другими формами государственной поддержки, СЗПК становится важным механизмом, стимулирующим и поддерживающим инвестиции в различных отраслях отечественной экономики.