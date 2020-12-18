Новоселье по льготной ипотеке

- Если бы в стране не запустили льготную ипотеку, то наша семья ещё долго теснилась бы в однушке, - уверен Владимир Романов, москвич, сотрудник вуза. - Ребёнок подрастает, и мы с супругой уже давно собирались расширять жилплощадь.

Но семья Романовых все откладывала долгожданное новоселье по разным причинам. Прежде всего, финансовым.

- Объявленная низкая ипотечная ставка в 6,5 процентов стала для нас, как и для многих, решающим аргументом, - говорит Владимир. - Предложенная государством жилищная программа - это действительно работающий инструмент. Все процедуры проходили быстро, онлайн, очень удобно. Теперь уже в следующем году отметим новоселье. Готовимся к переезду в евродвушку с ремонтом на юго-востоке столицы.

ДАЧНЫЙ МОМЕНТ НАСТАЛ

Таких счастливчиков, как Владимир с семьёй, по всей столице, как и по России, сегодня десятки тысяч. До 1 июля 2021 года жители страны могут взять кредит на покупку квартир по таким низким ставкам, каких еще не было в истории отечественного рынка. Напомним, программа льготной ипотеки стартовала по поручению президента Владимира Путина с 17 апреля 2020 года. Субсидии выдаются по всем ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках. Ставка для заемщика составляет 6,5 процента. Это уменьшило средний платеж по кредиту для участников программы почти на 10% по сравнению с тем, что было до начала программы. На льготных условиях в столице уже оформлено более 43 тысяч кредитных договоров.

- Я задумался о покупке квартиры с помощью льготной ипотеки сразу, как узнал о такой госпрограмме, - рассказал Николай Савинков, сервис-менеджер одной из столичных компаний. - Пока живу один на съёмной квартире, но в будущем планирую обзавестись семьёй. Поэтому выбрал двушку улучшенной планировки с отделкой в ближнем Подмосковье. Вся процедура оформления заняла примерно 1,5 месяца. Удобно, что во время пандемии никуда ходить фактически не пришлось. Вопросы решались онлайн - по почте и видеосвязи. С учётом дополнительной скидки застройщика моя ипотечная ставка составила 5 процентов с первоначальным взносом 20 процентов. Дом сдаётся летом 2022 года, активно строится по плану. Льготная ипотека очень выгодна для людей. Многие хотят улучшить свои жилищные условия и сейчас для этого удачный момент.

ВЫГОДНО ЖИТЕЛЯМ, ЗАСТРОЙЩИКАМ И ВЛАСТЯМ

Столичное жильё становится доступнее с помощью программы. О новоселье задумались даже те, кто боялся планировать его или вообще не собирался.

Одновременно застройщики получают необходимые ресурсы для запуска новых проектов. Льгота поддерживает не только тех, кому нужна покупка квартиры на более выгодных условиях, но и строительную отрасль Москвы и страны в дни пандемии на фоне падающего спроса. Ведь в стройке и смежных отраслях трудится более миллиона горожан. Это важнейшая основа экономики столицы и России. Даже во время коронавирусных ограничений с начала года в Москве уже возвели 3,9 миллиона квадратных метров жилья, что даже превысило годовой план.

- Льготная ипотека сегодня выгодна всем участникам - жителям, банкам, застройщикам, властям, - считает Алексей Введенский, урбанист. - Пазл, как говорится, сошёлся. На счётах в банках сегодня хранятся вклады на триллионы рублей. Эти деньги должны работать и приносить прибыль. А самое лучшее обеспечение - ипотечные кредиты. У строителей колоссальные объемы вводимой недвижимости. При этом по статистике 40 процентов россиян хотят улучшить свои жилищные условия. При льготной ипотеке экономика идёт в гору, особенно на фоне сегодняшней ситуации с пандемией. Строительство тянет за собой развитие других отраслей. Программа льготной ипотеки реально нужна и полезна всем. Поэтому логично, то ее продлили до середины следующего года.