В Москве записаться на вакцинацию от COVID-19 смогут водители и журналисты

Пройти вакцинацию смогут работники транспорта и СМИ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице продолжается вакцинация от COVID-19. Определены новые категории москвичей, которые с 21 декабря смогут сделать прививку в числе первых. Среди них водители, инженеры, журналисты. О записи на прививку рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

- С понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей. Это – работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также сообщил, что город получает дополнительные партии вакцины. Завершается строительство производства «Спутника V» в технополисе «Москва», в связи с этим расширяется список категорий москвичей. В общей сложности защитить себя от коронавируса и уменьшить риск заболевания для близких и коллег смогут около 1 млн москвичей.

Напомним, что ранее сделать прививку в числе первых право получили врачи, учителя, сотрудники культуры и торговли.

- По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться. В итоге вакцинация станет доступна для всех жителей столицы, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Записаться на прививку от коронавируса можно, при наличии полиса ОМС и, если человек прикреплен к городской поликлинике. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и справку с места работы. Есть ограничения по возрасту – прививку сделают лица от от 18 до 60 лет.