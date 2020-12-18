Какими будут "Лужники" в 2021 году: Центр самбо и бокса, ледовый дворец и теннисные корты

Дворец художественной гимнастики в Лужниках. Фото: М. Денисова. Mos.ru

Чемпионат мира по футболу в "Лужниках" навсегда остаётся в наших сердцах и ярких воспоминаниях. Но старейший спорткомплекс Москвы по-прежнему для всех горожан - место громких событий, удивительных рекордов, блестящих побед.

"Мы продолжаем развитие Лужников – самого крупного и популярного спортивного кластера Москвы, - сказал сегодня, 18 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки Международного центра самбо и Центра бокса в Лужниках. - За последние годы здесь построены Дворец гимнастики, Дворец водных видов спорта и канатная дорога. Реконструирована Большая спортивная арена, ставшая главным стадионом Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В следующем году планируем построить еще ряд интересных объектов мирового уровня. В их числе – Международный центр самбо и Центр бокса. Поклонники единоборств получат первоклассные возможности для тренировок и соревнований. Также в наших ближайших планах – завершение реконструкции универсального спортивного зала "Дружба", ввод в эксплуатацию нового ледового дворца и теннисного центра. Лужники станут еще более притягательными для многочисленных любителей спорта Москвы".

Главные спортивные объекты "Лужников". Источник: mos.ru

ЧТО СТРОЯТ

Международный центр самбо и Центр бокса рассчитан на круглогодичные тренировки и соревнования по этим видам спорта.

Симметричные спортивные корпуса разместятся под одной крышей. Их объединит общий фасад. При этом они будут работать независимо друг от друга - с отдельными входами, парковками и т.д.

Общая площадь 7-этажного (+1 подземный) здания - 45 тысяч "квадратов". Внутри - спортивные залы, тренажёры, бассейн, медико-восстановительный центр для спортсменов, зеркальный акустический потолок, витражное остекление, подземная парковка на 112 машиномест.

По своему наполнению у спортивного комплекса нет аналогов в мире. Здание полностью соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу (AIBA, IBF, WBA) и самбо (ESF, FIAS) – для проведения соревнований мирового уровня.

КОГДА ОТКРОЮТ

Строительство Международного центра самбо и Центра бокса в Лужниках планируется завершить до конца 2021 года.

ПЛАНЫ

До конца 2021 года в Лужниках построят ещё три крупных спортивных сооружения:

1. Универсальный спортивный зал "Дружба".

Внутри - центральный зал площадью порядка 2 тысячи "квадратов", 3 многофункциональных зала (36х18 метров), тренажерный зал, медико-восстановительные кабинеты, конференц-зал, пресс-центр, кафе.

Это будет многофункциональное здание на 3,1 тысячу человек для проведения спортивных мероприятий и концертов.

В "Дружбе" будут проходить соревнования по 8 видам спорта - теннису, волейболу, художественной гимнастике, фехтованию, борьбе, акробатическому рок-н-роллу, спортивным танцам и мини-футболу.

Здание сегодня готово на 43 процента.

2. Ледовый дворец "Кристалл".

Внутри - две тренировочные ледовые арены размером 61х30 метров со зрительскими трибунами на 250 мест каждая, 6 раздевалок для спортсменов на 25 человек каждая, кафе на 150 мест с видом на арены и выходом на трибуны.

Кроме того, в зоне фитнес-клуба - 25-метровый бассейн с 6 дорожками, 4 зала групповых занятий, залы для функциональных тренировок и занятий на тренажерах. Там же - зал бокса, спа-зона, раздевалки, офисы и магазин спорттоваров, а также отдельная зона для детского фитнеса.

Фишка здания - 14-метровое панорамное витражное остекление с красивыми видами зелёных аллей "Лужников" и набережной Москвы-реки.

Дворец рассчитан на круглогодичные тренировки хоккеистов – любителей и профессионалов, а также на проведение любительских соревнований. В нем смогут находиться до 850 спортсменов и зрителей одновременно.

Здание сегодня готово на 70 процентов.

3. Теннисный центр.

На месте старых открытых кортов, работавших 3 - 4 месяца в году, появится новый круглогодичный теннисный центр. Внутри - 26 теннисных кортов, в том числе 15 крытых кортов, 7 открытых кортов и 4 площадки для игры в сквош, настольный теннис, площадки для падел-тенниса и пляжного тенниса.

Проектное решение будущего Теннисного центра. Фото: mos.ru

Также здесь разместят универсальный спортивный зал, фитнес-центр с бассейном и банным комплексом, детский и оздоровительный центры, зоны общепита.

Здание сегодня готово на 29 процентов.