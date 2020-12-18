«В борьбе с распространением ковида для нас особенно важна была помощь Правительства»: Губернатор Подмосковья Воробьёв обсудил с премьер-министром поручения Президента

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым. Обсудили, как в области выполняются поручения Президента по обманутым дольщикам и ведется работа по борьбе с распространением коронавируса.

Андрей Воробьёв доложил, в Подмосковье на текущий момент развернули уже 93 пункта вакцинации - регион получил 11,5 тысяч доз вакцин, более 9 тысяч человек уже привились. По словам Андрея Воробьёва, область перед запуском пунктов провела обучение своих медработников, закупила все необходимое оборудование.

- В борьбе с распространением коронавируса для нас особенно важна была помощь Правительства, - отметил губернатор. - В бюджете Московской области на эти цели предусмотрено 93,6 млрд рублей. В том числе 26 млрд рублей дополнительно выделено из федерального бюджета. Из них 11,5 млрд рублей мы направили на выплаты медработникам, 6,1 млрд рублей - на развёртывание дополнительных мест в больницах, 2,5 млрд рублей - на приобретение средств защиты.

Кроме того, благодаря деньгам из федерального бюджета подмосковные станции скорой помощи получили 53 новых автомобиля (в том числе 23 реанимобиля).

Благодаря помощи Правительства России в Московской области активно решают и проблему обманутых дольщиков. Только на достройку объектов обанкротившейся компании «Урбан Групп» федеральный бюджет выделил 16,3 млрд рублей. Андрей Воробьёв поблагодарил премьер-министра за эту поддержку.

- В 2019 году мы достроили 10 объектов, в 2020-м - решим вопросы ещё по 11 домам, где участниками долевого строительства являются 3,2 тысячи человек, - отметил губернатор.

Андрей Воробьёв рассказал о работе и по другим поручениям Президента. На финишную прямую выходит строительство ЦКАД - кольцевой автомобильной дороги, которая будет экономить время на поездки между несколькими городами области и станет альтернативой МКАД для транзитных машин, в том числе грузовых. Параллельно идет стройка трассы М-12 «Москва - Казань». Также до конца текущего года в Московской области закроют все мусорные полигоны (еще в 2014-м их было 39!), а к 2024 территории всех этих свалок рекультивируют.