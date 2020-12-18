На Воробьевых горах с 19 декабря открывают горнолыжные склоны

C 19 декабря откроется основной склон горнолыжного комплекса на Воробьевых горах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Возрождается забытая забава москвичей - прокатиться на лыжах или сноуборде с Воробьевых гор, откуда открывается чудесный вид на столицу. К тому же отреставрированный спортивный кластер вновь возвращает себе исторический статус – московский центр по подготовке молодых спортсменов. Уже открыт учебный склон, а с 19 декабря можно будет покататься на основном склоне в сопровождении инструкторов.

- Мы открываем с 19 декабря основной склон, покататься можно будет только в сопровождении инструкторов. На основном склоне 26 и 27 декабря пройдет Кубок чемпионов по горнолыжным видам спорта (сноуборд/горные лыжи). После соревнований на основном склоне смогут покататься все желающие – с инструктором или самостоятельно, - рассказали в пресс-службе горнолыжной школы «Новая лига».

«КП» протестировала учебный склон и посмотрела, как будет работать пункт проката.

Журналистка "КП" Алиса Титко прошла "курс молодого бойца" для горнолыжников прямо в центре столицы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Открываются красивые виды

В Москве в центре города появилась возможность кататься на горных лыжах. Теперь не нужно специально ехать в Подмосковье или Сочи, чтобы заняться горнолыжным спортом. Нужно просто взять лыжи, доехать до стартовой точки на Воробьевых горах и кататься, сколько душе угодно.

- День и ночь работали над оснежением склонов искусственным снегом, а также благодаря стабильной московской зиме, нам удалось создать ощущение гор в самом центре Москвы, - говорит президент Ассоциации «Новая Лига» Екатерина Селяметова.

Пункт проката и проход к спускам находится там же, где станция канатной дороги «Воробьевы горы». Заходим в теплое помещение, где есть раздевалки, ящики для одежды, кафе и пункт проката. Тем, кто пришел со своими лыжами и ботинками, нужно купить ски-пасс (электронный пропуск на подъемники) и вперед.

Желающие прокатиться смогут арендовать экипировку на месте. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Если не умеете кататься, то лучше начинать с инструктором на учебном склоне. Можно взять в аренду лыжи, ботинки и палки, - говорит администратор Ульяна.

Умеющие кататься отправятся на основной склон - он 320 метров. Сверху открывается красивый вид на стадион «Лужники», реку, башни «Москва-Сити». Вечером включат подсветку. Ежедневно прокатиться смогут около 1200 человек.

Для начинающих и детей есть отдельный склон - учебный. Он всего 45 метров, но этого достаточно, чтобы освоить технику и сделать первые шаги на лыжах.

Учимся кататься

Мы с инструктором Анатолием подобрали удобные ботинки и лыжи, в соответствии с ростом и весом. Закрываю одежду и сумку в ящик, садимся с инструктором в кабинку канатной дороги и спускаемся к учебному склону.

- Там много детей. С детворой до 8 лет должны быть сопровождающие - родители. Мы сейчас будем делать такие же движения. Запомнить нужно главное - мы не катаемся на прямых ногах, немного согнуты в коленях, - говорит инструктор Анатолий.

Мы выучили обычную стойку, управление лыж с помощью «плуга», научились подниматься «елочкой» и «лесенкой». После 30 минут уже можно пробовать прокат без поддержки тренера.

- Еще несколько таких занятий и можно осваивать основной склон, - говорит инструктор.

Новички могут воспользоваться услугами инструктора. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из истории

На Воробьевых горах впервые в 1953 году был сооружен Большой лыжный трамплин. Он был с подсветкой в темное время. Для удобства спортсменов построили кресельный подъемник длиной 340 метров. В последние десятилетия оборудование стало неисправным и не эксплуатировалось. Летом 2016 года подъемник в рамках реконструкции спорткомплекса на Воробьевых горах был демонтирован. В конце 2018 года здесь открыли 720-метровую современную канатную дорогу, которая связала Лужники и смотровую площадку на Воробьевых горах.

Где: улица Косыгина, 28. Ближайшая станция метро «Воробьевы горы».

Когда: с 19 декабря 2020 года, понедельник – с 16.00 до 21.00, вторник, среда, четверг – с 11.00 до 21.00, пятница – с 11.00 до 23.00, суббота – с 10.00 до 23.00, воскресенье – с 10.00 до 21.00.

Стоимость: ски-пасс – 5 подъемов днем 600 рублей, вечером 900 рублей, в выходные 1200 рублей, занятие с инструктором - 2500 рублей в будни, 3000 рублей в выходные дни.

Аренда экипировки на один час: лыжи – 700 рублей в будни, 800 рублей в выходные, сноуборд – 700 рублей в будни, 800 рублей в выходные, ботинки – 600 рублей в будни, 700 рублей в выходные, шлем – 250 рублей в будни, 350 рублей в выходные, очки – 250 рублей в будни, 300 рублей в выходные, палки – 250 рублей.

На Воробьевых уже открыт учебный склон, а с 19 декабря можно будет покататься на основном склоне в сопровождении инструкторов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати

Как записаться в детскую горнолыжную школу

Родители могут записать детей на официальной сайте детской горнолыжной и сноубордической школы «Новая лига» на Воробьевых горах.

- Обучение будет в нескольких категориях: дети в возрасте от 4 до 6 лет, школьники от 6 до 14 лет, а также специальные курсы, где будут готовить москвичей к поездкам в горы, - рассказали в пресс-службе школы «Новая лига».