Ремонт Большого Каменного моста в центре Москвы: Обновлённую половину дороги откроют для машин в эти выходные

Частично движение машин по Большому Каменному мосту планируют открыть уже в эти выходные. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В центре столицы недалёко от Кремля продолжается масштабная реконструкция Большого Каменного моста. Напомним, его начали ремонтировать этим летом. Сооружение не обновлялось ни разу за всю свою 80-летнюю историю. Специалистам Комплекса городского хозяйства фактически придётся заново собрать мост. Частично движение машин по нему планируют открыть уже в эти выходные.

- Досрочно завершен ремонт первой половины Большого Каменного моста, менее чем за полгода был проделан колоссальный объем работ, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В субботу, 19 декабря, на сооружении начнется перезапуск движения. Обновленную часть моста откроют для транспорта, а вторую закроют на ремонт.

ЧТО СДЕЛАЛИ

На отремонтированной части сооружения:

- уложили более 8 тысяч квадратных метров «бесшовного» дорожного полотна. На нем практически нет стыков, поскольку деформационные швы спрятаны под слоем асфальта;

- нарисовали временную дорожную разметку. Постоянную сделают после полного окончания ремонта;

- на площади более 400 квадратных метров провели сложнейшую замену несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара. Для этого полностью разобрали участок в центре моста, открывающий доступ к внутренним конструкциям;

- после установки балок вскрытое место закрыли плитой, сделали армирование, бетонирование, уложили гидроизоляцию и асфальт, обустроили новую ливневую канализацию.

Тротуар на обновленной части моста откроют в феврале 2021 года после окончания монтажа гранитной облицовки и отреставрированного чугунного ограждения. До этого времени пешеходам придётся передвигаться по мосту по действующему сейчас маршруту.

КСТАТИ

Во время обновления моста коммунальщикам помогают и реставраторы. Специалисты восстанавливают наружные дверные проемы и дубовые витражи в нижней части сооружения.

С закрытой половины моста сняли чугунное ограждение и гранитную облицовку. В реставрационных мастерских их обновили и вернули первоначальный вид. Сейчас их устанавливают на прежнее место.