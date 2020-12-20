Русское народное ДТП: печка столкнулась с красной BMW в Москве

Бутафорский камин подрезал иномарку

Суббота, 19 декабря, только начинало светать. Около девяти часов утра по улице Николая Коперника на Юго-Востоке Москвы мчала красная BMW. За рулем — эффектная блондинка. Девушка ехала за рулем абсолютно расслабленно, ведь на дорогах почти никого.

Вдруг нечто с обочины выкатилось на дорогу. Девушка в распоследний момент дала по тормозам. Колодки немецкого авто почти справились с задачей, с учетом того, что дорога после снегопада отнюдь не идеальна. Оказалось, что иномарка въехала в русскую печь. Ту самую, на которой свои лучшие годы проводили Емеля и Илья Муромец.

Как выяснилось, внутри чудо-печи была установлена платформа с колесами. Это реквизит для выступлений: рядом расположен Большой Московский цирк. Сотрудники решили перегнать его к другому входу, пока на дорогах еще пусто. Но местная подвеска не справилась с ровным проездом по крайней полосе. Печку занесло влево, как раз под BMW.

Водительница отделалась испугом, а яркая иномарка — помятым бампером. Печь, хоть и была бутафорской, но осталась цела. Разбираться в необычном ДТП пригласили сотрудников ГИБДД. Европротокол тут не оформишь.

СЛОВО ЮРИСТУ

Кто виноват в сказочной аварии?

— Надо исходить от того, как расценивать эту печь. Если принимать ее на равных, как транспортное средство, то водитель BMW не соблюдала дистанцию и виновата она. С другой стороны, это будет неверно. Так как на печь нет ПТС, у нее нет осветительных приборов и т.д. От машины у нее только колеса и двигатель. Наверняка его объем меньше 50 кубов, а значит, по дорогам общего пользования, как и прочий спортивный транспорт с такими характеристиками, она перемещаться не должна. Я считаю, это дело вне компетенции ГИБДД. Если у сторон возникнет спор о том, кто же виноват, разрешить его можно будет только в судебном порядке. Но такие дорогие авто обычно застрахованы по КАСКО, поэтому, наверное, претензий к сотрудникам цирка не будет, — объяснил юрист Андрей Куликов.