Московский клуб могут закрыть на три месяца после концерта группы «Кровосток»

В лучшем случае площадка отделается штрафом, но музыкантам ничего не грозит. Фото: instagram.com/mtsh.so

19 декабря в московском «Главclub» собрались поклонники группы «Кровосток». С нетерпением ожидали исполнения любимых шлягеров с альбомов «Река крови» и «Сквозное». Мероприятие называлось «концерт строгого режима»: как бы намекало на непростую эпидситуацию и резонировало со многими темами группы. На деле же строго по-прежнему звучали только хиты артистов, а вот дисциплина в зрительном зале хромала.

— Было проведено обследование концертной площадки «Главclub» во время концерта группы «Кровосток». Установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима у 50% посетителей концерта. Выявлены нарушения соблюдения требований социального дистанцирования, — рассказал журналистам главный инспектор московского объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Музыкантам санкции не грозят. Отбиваться от претензий ревизоров предстоит площадке. При самом щадящем для бизнеса раскладе, отделываются штрафом в 300 тысяч рублей. Но если обнаружится, что после концерта кто-то заболел коронавирусом и слег в тяжелом состоянии, тогда накажут суммой до 1 млн рублей. Могут и вовсе закрыть клуб на 90 суток. Решать будет суд.

«Кровосток» — успешная российская группа, которая пародирует американский рэп. Их тексты разбирают филологи и психологи. Возраст поклонников: от подростков до вполне состоявшихся взрослых. Лирический герой композиций нередко персонаж отрицательный: убийца, людоед, наркоторговец. От его имени рассказывается история, нередко в философском ключе. Все это начитывает монотонным голосом солиста Антона Черняка по прозвищу Шило.

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