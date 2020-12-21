Юрий Кравцов: Наши приоритеты - качество и безопасность

Генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов. Фото: АО «Мосинжпроект»

Богатый опыт, состоявшаяся деловая репутация, портфолио из множества значимых и уникальных проектов способствовали тому, что в последние годы «Мосинжпроект» участвует в ключевых градостроительных программах правительства Москвы.

- Юрий Николаевич, подходит к концу 2020 год. Для многих он стал серьезным испытанием. Как пандемия сказалась на работе «Мосинжпроекта»?

- Благодаря грамотным и последовательным действиям мэра Москвы Сергея Собянина по борьбе с пандемией сейчас можно говорить о стабилизации ситуации. Трудно было весной, когда из-за закрытых государственных границ сильно осложнилась работа с подрядчиками из ближнего зарубежья. Люди не могли въехать в страну, возникли сложности с наполнением рабочих бригад. Сейчас на объектах строительства сохраняется мобилизационная численность людей для выполнения поставленных задач. При этом в «Мосинжпроекте» соблюдаются все предписания мэра Москвы: 30 процентов офисных сотрудников работают удаленно, на стройплощадках и в офисах под строгим контролем действует масочный режим.

- Вы заняли пост главы «Мосинжпроекта» в мае нынешнего года. Изменилась ли за это время политика компании?

- Главное изменение - создание структурного подразделения, отвечающего за разработку планов по качеству и безопасности. Новая политика компании включает в себя не только охрану труда и здоровья работников, но и управление рисками для окружающей среды и экологии. Стройплощадка - место повышенной опасности, и здесь должна действовать жесткая система регламентов.

Мы уже формализовали новые принципы и стандарты работы по ключевым направлениям, сейчас ведется работа по их внедрению на всех уровнях. На стройплощадках регулярно проходят инспекции.

Следующий важный шаг - сертификация компаний холдинга на соответствие требованиям ряда международных стандартов к системе менеджмента качества ISO (International Organization for Standardization - независимая неправительственная организация, специализирующаяся на разработке международных стандартов. - Ред.).

Я убежден, что говорить о высокой производительности и изменении культурно-строительной среды нельзя, пока не соблюден высокий стандарт охраны труда и качества выполняемых работ. Наша главная задача - изменить у строителей восприятие этих вопросов. Чтобы каждый сам для себя стал менеджером по качеству и безопасности. Чтобы каждый сотрудник на любом уровне, прежде чем что-то сделать, подумал о последствиях. Это, упрощенно говоря, и есть культура безопасности. Но пока это перспектива. Ближний горизонт - продвижение основных правил качества и безопасности, нарушение которых и становится причиной большинства несоответствий и происшествий. За рубежом их еще называют Golden Rules for Quality&Safety («золотые правила качества и безопасности»).

Наша компания готова к внедрению современных мировых подходов к охране труда, организации работы персонала, методам строительства, логистике и культуре производства, причем на всех уровнях - от проектирования до стройплощадки.

- Какие объекты запланированы к вводу в следующем году?

- В 2021 году планируем подойти к готовности Большой кольцевой линии - завершить проходку всех тоннелей линии, произвести устройство верхнего строения пути, обкатку тоннелей и пусконаладку систем безопасности и жизнеобеспечения. К вводу подготовим 23 км линий с 9 станциями на Большом кольце.

Что касается гражданских проектов компании - в следующем году продолжим строительство Национального космического центра и главного девелоперского проекта компании с символическим названием 1 Tower - это будет самый высокий жилой небоскреб Европы. Завершим строительство здания головного офиса компании «Мосинжпроект» в Мневниковской пойме.

Безусловно, приоритетом для «Мосинжпроекта» были и остаются задачи, поставленные мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Стройкомплекса Андреем Бочкаревым, по дальнейшей реализации главных градостроительных программ города. Кроме того, в следующем году компания планирует выйти на российский и международный рынки. Предполагается развивать инжиниринговую функцию и участвовать в строительстве объектов железнодорожной сети, нефтехимии и газохимии, энергетики и тяжелой индустрии. К компании проявляют интерес иностранные заказчики, так что у нас очень и очень большие планы на будущее.

Инфекционная больница в Новой Москве. Фото: АО «Мосинжпроект»

Инфекционная больница в Новой Москве

• Площадь стройки: 40 га

• Площадь объектов: 80 тыс. кв. метров

• Задействовано: 11 000 человек и 1500 единиц спецтехники

• Срок строительства: 34 дня

• Построено: 50 одноэтажных лечебных/реанимационных и хозяйственных корпусов, 14 общежитий персонала по 2 - 3 этажа

• Высажено в рамках благоустройства: 476 деревьев и 4304 кустарника

• Вместимость:

800 койко-мест с расширением до 900

• Срок службы: 50 лет (с возможностью перепрофилирования)

Национальный космический центр. Фото: АО «Мосинжпроект»

Национальный космический центр

• Высота башни со шпилем - 288 метров

• Общая площадь зданий НКЦ составит более 250 тысяч кв. метров

• Там будут работать около 20 000 сотрудников «Роскосмоса»

• Участок 6,9 га

ЕСТЬ РЕКОРД!

Гиннесс подтверждает

18 марта 2020 года в Москве одновременно работали

23 тоннелепроходческих щита (ТПМК).

48 свидетелей на 23 объектах строительства метрополитена одновременно в течение

5 минут снимали на камеру работу ТПМК. Фото- и видеодоказательства были отправлены в Лондон. Судья Guinness World Records Джоан Брент (Joanne Brent) в онлайн-формате зафиксировала мировой рекорд.

Самый высокий жилой небоскреб Европы 1 Tower. Фото: АО «Мосинжпроект»

Самый высокий жилой небоскреб Европы 1 Tower

• Высота - 444 метра

• Выше башни «Федерация» (374 метра)

• 1600 квартир

• Офисный комплекс площадью 60 тысяч квадратных метров с ресторанами, магазинами и кафе