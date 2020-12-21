Большое кольцо метро, больница в Новой Москве и небоскребы «Сити»

Реконструкция развязки МКАД с Ленинградским шоссе. Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» - лидер строительной отрасли Москвы и одно из самых динамично развивающихся предприятий России. Компания создана на базе одноименного проектного института, специалисты которого проектировали подземные коммуникации и дорожно-транспортную инфраструктуру столицы. «Мосинжпроект» сегодня - это многотысячная команда высококлассных специалистов, которые внедряют инновационные технологии, опираясь на многолетний опыт.

«Мосинжпроект» играет важную роль в жизни российской столицы. Почти все ключевые объекты Москвы проектировались и строились с участием специалистов компании. Это километры линий метро и автомобильных дорог, множество знаковых гражданских проектов, десятки транспортных и других сложных инженерных сооружений.

ПОДЗЕМКА УСКОРЯЕТСЯ

Десять лет назад мэр Москвы Сергей Собянин принял решение удвоить протяженность столичной подземки. «Мы должны сделать перемещения по городу удобными и комфортными», - подчеркнул градоначальник.

Начиная с 2011 года «Мосинжпроект» выступает управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро. За это время введено 48 новых станций и 98 километров линий подземки, а также 10 реконструированных и построенных с нуля электродепо.

«70 километров ветки с 31 станцией улучшат транспортную доступность для большинства москвичей, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией в мире, обогнав нынешнего чемпиона среди подземных колец - вторую кольцевую линию пекинского метро протяженностью 57 километров».

Первые 6 станций на северо-западе Большого кольца от «Делового центра» до «Савеловской» открылись для пассажиров в 2018 году. В марте 2020 года запустили станции «Лефортово», «Нижегородская» и «Авиамоторная» - пока в составе Некрасовской линии метро.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея

Бочкарева, программа удвоения московского метро, рассчитанная до 2025 года, уже выполнена на 65%.

«Только с начала этого года мы построили 15,6 километра линий и шесть новых станций, - сообщил глава Стройкомплекса столицы. - Опережающими темпами реализуется ключевой проект развития московской подземки - Большая кольцевая линия. Мы планируем полностью ее замкнуть уже к 2023 году».

В начале 2020 года полностью заработала новая Некрасовская линия метро. При строительстве ветки впервые в Москве для проходки тоннелей использовали 10-метровые щиты-гиганты, которые возводят двухпутные тоннели метро.

«Мосинжпроект» также строит и проектирует новые радиальные ветки - Троицкую, Бирюлевскую, Рублево-Архангельскую, а также продление Люблинско-Дмитровской линии метро в поселок Северный, Калининско-Солнцевской - в аэропорт «Внуково».

В марте 2020 года судья Guinness World Records зафиксировала новый мировой рекорд по самому большому числу тоннелепроходческих комплексов (ТПМК) - 23 щита, одновременно работавших в рамках одного проекта - программы развития московского метро.

«В перспективе мы должны не только сохранить текущие темпы по строительству столичного метро, но и ускориться», - подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

КОРОНАВИРУСНЫЙ ГОСПИТАЛЬ С НУЛЯ ЗА МЕСЯЦ

В 2020 году при участии холдинга в рекордно короткие сроки был построен инфекционный госпиталь «Вороновское» в Новой Москве. В начале пандемии коронавируса столичные власти приняли решение о строительстве новой инфекционной больницы. Генеральным подрядчиком и проектировщиком объекта стал «Мосинжпроект». Всего за 34 дня буквально в чистом поле около поселения Вороновское выросли 50 одноэтажных медицинских и хозяйственных корпусов и 14 секций двух-трехэтажных общежитий для персонала общей площадью около 80 тысяч квадратных метров. Сюда также подвели инженерные коммуникации и создали улично-дорожную сеть. С такой скоростью еще никто не строил.

Это стало возможным в том числе благодаря вкладу сотрудников холдинга, обеспечивших в кратчайшие сроки объект проектной документацией, а затем собственными силами построивших ряд ключевых зданий. «Возведение данного объекта позволило Стройкомплексу Москвы и входящим в него компаниям продемонстрировать свои возможности, владение современными технологиями и высокий уровень управления строительством», - считает Андрей Бочкарев.

Москвичи получили уникальный современный медцентр на 900 койко-мест с возможностью трансформации каждой койки в реанимационную в течение 24 часов. После окончания пандемии больницу можно перепрофилировать в сжатые сроки для лечения всех видов инфекций и других заболеваний. По расчетам, инфекционный центр прослужит городу не менее 50 лет.

АРХИТЕКТУРНЫЙ «ОСКАР» - НАШ!

Флагманские проекты компании - это не только городская инфраструктура, но и уникальные сооружения, создающие облик Москвы нового тысячелетия. Каждый из них завоевывает заслуженное признание мирового профессионального сообщества. Это театр «Геликон-опера», парк «Зарядье» с многофункциональным концертным комплексом, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, реконструированная Большая спортивная арена комплекса «Лужники».

«Зарядье» и Дворец гимнастики были не только признаны лучшими отечественными строительными проектами, но и получили престижную международную премию MIPIM Awards - своего рода архитектурный «Оскар».

«Международное признание задает высокую планку, которую нельзя снижать, но нас это не пугает. «Мосинжпроект» готов заниматься проектами любой сложности. Победы в конкурсе MIPIM Awards говорят о высоком качестве реализации и ставят холдинг в ранг лучших подрядчиков мира. Дворец гимнастики уже стал новой визитной карточкой Москвы», - подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

ВЫШЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ

Правительство Москвы совместно с «Роскосмосом» поручили компании «Мосинжпроект» выполнение поставленной Президентом России задачи возведения Национального космического центра на территории Центра имени Хруничева в Филевской пойме. Проект станет знаковым не только для Москвы, но и для всей нашей страны. Сейчас завершаются подготовительные работы. Следующий этап - возведение монолитных конструкций зданий и строительство высотной доминанты НКЦ - офисной башни. Вместе со шпилем она поднимется вверх на 288 метров.

А в «Москва-Сити» холдинг продолжает строительство самого высокого жилого небоскреба Европы - башни 1 Tower в 444 метра. Ее наполнят самыми современными технологиями для комфортного проживания будущих жителей. В башне будет более 1600 квартир, офисный комплекс площадью около 60 тысяч квадратных метров, рестораны, кафе и магазины.

Еще одна высотка появится около будущей станции «Мневники» Большого кольца метро. В составе будущего транспортно-пересадочного узла специалисты холдинга строят многофункциональный комплекс, который станет одной из первых точек притяжения в этом районе.

Высота здания - около 60 метров, а его общая площадь - свыше 46 тысяч квадратных метров. В нем 13 надземных и три подземных этажа.

«Здесь разместится головной офис инжинирингового холдинга «Мосинжпроект», это будет одно из самых экологически благополучных офисных зданий в столице в силу своего местоположения», - подчеркивает генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

ЛУЧШИЕ В РЕЙТИНГЕ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

В последние годы «Мосинжпроект» входит в топ-100 ведущих компаний России согласно различным рейтингам. В 2020 году холдинг поднялся на 25 строчек и занял 74-е место в общем рейтинге РБК 500, а в секторе «Строительство инфраструктуры» компания находится на первом месте.

В рейтинге крупнейших компаний России RAEX-600 в 2020 году холдинг «Мосинжпроект» стал лидером по объему реализованной продукции в сфере инжиниринга и промышленно-инфраструктурного строительства.

«Мы продолжаем работу в качестве оператора ключевых градостроительных программ Москвы, решая задачи, поставленные мэром Москвы и руководителем Стройкомплекса столицы, по развитию города, среди которых строительство новых станций и линий метро, возведение под ключ уникальных спортивных, медицинских, общественных объектов, создаваемых с учетом современных достижений и технологий. Благодаря этому за последние годы мы получили колоссальный инжиниринговый опыт, подтверждающий нашу надежность в качестве подрядчика и высокое качество работы, что и отражено в рейтингах», - подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

ЦИФРЫ

• 62 года проектируем и строим

• 16 000 сотрудников

• 2 премии MIPIM Awards

• входит в топ-100 ведущих компаний России

• с 1958 года спроектировано и построено более 6000 километров дорог,

в том числе Третье транспортное кольцо, Лефортовский тоннель, Северо-Западная хорда

• с 2010 года построено 48 станций и 98 километров линий метро, 10 депо

• главный проект - Большая кольцевая линия (70 километров и 31 станция)

• Парк и концертный зал «Зарядье», Большая спортивная арена «Лужники», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, госпиталь в Вороновском.

КСТАТИ

Дорожная инфраструктура столицы создается при непосредственном участии холдинга «Мосинжпроект» - ведется реконструкция вылетных магистралей и развязок на МКАД, построены трасса Солнцево - Бутово - Видное, Калужское шоссе, участки Северо-Западной и Северо-Восточной хорды, ведется строительство Юго-Восточной хорды, Южной рокады, улично-дорожной сети ЗИЛ и Новой Москвы.

Станции метро

Таганско-Краснопресненской линии

Сокольнической линии

Замоскворецкой линии

Люблинско-Дмитровской линии

Калининско-Солнцевской линии

Большой кольцевой линии

Некрасовской линии

Арбатско-Покровской линии

Бутовской линии

2012

Введено

2 станции

1 депо

Реконструкция Ленинградского и Ярославского шоссе, развязка МКАД с ул. Подольских Курсантов. Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

2013

6 станций

2 депо

Реконструкция Дмитровского, Можайского, Варшавского шоссе, развязок МКАД с Волгоградским шоссе и Мичуринским проспектом. Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

2014

Введено

2 станции

1 депо

Алабяно-Балтийский тоннель. Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

Театр «Геликон-опера». Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

2015

Введено

2 станции

Винчестерный тоннель на Северо-Западной хорде. Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

Эстакада на пересечении Волгоградского проспекта с Волжским бульваром. Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

2016

Введено

5 станций

2 депо

Парк «Зарядье». Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

Реконструкция Большой спортивной арены «Лужники». Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

2017

Введено 4 станции

Крылатский мост в составе Северо-Западной хорды. Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

Концертный зал «Зарядье». Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

2018

Введено

17 станций

3 депо

• Трасса

Солнцево - Бутово - Видное.

• Самая длинная эстакада в составе Северо-Восточной хорды.

• Проспект Лихачева с путепроводом через Московское центральное кольцо.

• 6-полосная магистраль с мостом через Кожуховский затон.

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

Карамышевский мост. Завершено строительство Северо-Западной хорды. Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

2019

Введено 4 станции 1 депо

АО «Мосинжпроект»

• Управляющая компания по строительству новых линий и станций московского метро, а также знаковых гражданских объектов столицы;

• генеральный проектировщик, генеральный подрядчик и техзаказчик ключевых дорожных объектов столицы;

• один из операторов программы транспортно-пересадочных узлов в Москве.

Мировой рекорд Guinness World Records по тоннелепроходке. Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

2020

ОТКРЫТЫ

• 6 станций на Некрасовской и Большой кольцевой линиях

Крупнейший ТПУ «Нижегородская». Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

Инфекционная больница в Вороновском. Фото: АО «Мосинжпроект» и портал Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

Строятся:

• Большая кольцевая линия

• Троицкая линия

• Люблинско-Дмитровская линия

• Калининско-Солнцевская линия

Проектируются:

• Рублево-Архангельская линия

• Бирюлевская линия

• Транспортно-пересадочные узлы

Проектируются и строятся:

• Юго-Восточная хорда

• Южная рокада

• Дорожная сеть в кварталах ЗИЛа

• Дорожная сеть административно-делового центра «Коммунарка»