Лучше один раз увидеть

Парк «Зарядье». Фото: предоставлены АО «Мосинжпроект» и порталом Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

В парке «Зарядье» воссозданы основные природно-ландшафтные зоны России с характерными для них растениями. Уникальными инженерными сооружениями стали «Парящий мост» и крупнейшая в мире большепролетная конструкция «Стеклянная кора» над прогулочной зоной на кровле Московского концертного зала.

Госпиталь в Вороновском в Новой Москве. Фото: предоставлены АО «Мосинжпроект» и порталом Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

Построенный всего за месяц полноценный госпиталь в Вороновском в Новой Москве на 900 мест открылся в апреле этого года - в разгар пандемии. В лечебных и хозяйственных корпусах есть все необходимое для спасения больных коронавирусом.

Стадион «Лужники». Фото: предоставлены АО «Мосинжпроект» и порталом Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

Стадион «Лужники» реконструировали к чемпионату мира по футболу 2018 года. Исторический фасад Большой спортивной арены сохранили. А «начинку» полностью перестроили согласно требованиям Международной федерации футбола. Чаша стадиона спроектирована так, что на зрительских трибунах не осталось «слепых зон». А вместимость увеличилась на три тысячи мест - с 78 тысяч до 81 тысячи.

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Фото: предоставлены АО «Мосинжпроект» и порталом Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках построили по индивидуальному проекту с помощью BIM-технологий. Фишка спорткомплекса - уникальная кровля в виде развевающейся гимнастической ленты над 26-метровым фасадом с витражным остеклением.

От станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк» на Большой кольцевой линии метро можно проехать за 13 минут. Фото: предоставлены АО «Мосинжпроект» и порталом Стройкомплекса Москвы stroi.mos.ru.

От станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк» на Большой кольцевой линии метро можно проехать за 13 минут. Благодаря этому участку в 10,5 километра стало удобнее жить и работать в столичных районах Хорошевский, Хорошево-Мневники, Аэропорт, а также «Москва-Сити».