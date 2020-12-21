Новогодний поезд "ЕЖ" со снегирями вышел на Кольцевую линию метро

Прокатиться в праздничном составе можно будет и на Рождество Фото: Иван МАКЕЕВ

Новогоднее настроение появилось уже и в метро. На красные буквы "М" на входах "надели" шапки Деда Мороза (см.ниже полный перечень), начали украшать стойки "Живое общение", а на Кольцевой линии запустили традиционный новогодний поезд "ЕЖ". Нарядный поезд будет курсировать пятый год подряд.

- В церемонии запуска поезда примет участие Дед Мороз, - сказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Новогоднее настроение появилось уже и в метро. Фото: Иван МАКЕЕВ

"КП" отправилась в депо, чтобы рассмотреть оформление поезда. Главными элементами стали красногрудые снегири, пышные еловые ветви, ажурные снежинки и число 2021 - Новый год, который встречаем.

Пассажиры метро смогут рассмотреть на окнах "снежные" домики, еловые ветки, красные, синие и золотые шарики, гирлянды. В некоторых вагонах есть зимние картины, например, "В ожидании Рождества" И.Семина. Особенно нарядно выглядит потолок - он полностью украшен светящейся гирляндой, а еще блестящими золотыми и красными звездами. На дверях вагонов можно увидеть огромные красные банты и золотые елочки.

Нарядный поезд будет курсировать пятый год подряд. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нарядно и в кабине машиниста - большим бантом и светящимися гирляндами украшено лобовое стекло.

- Управлять таким поездом намного приятнее, он всегда вызывает эмоции у людей, они улыбаются, - говорит машинист.

Новогодний поезд будет курсировать по Кольцевой линии все новогодние праздники и в Рождество. Фото: Иван МАКЕЕВ

На запуск новогоднего поезда приехал Дед Мороз, который посоветовал москвичам весело встретить долгожданные праздники и больше времени проводить на свежем воздухе, созерцать нарядную Москву.

- А главное - не болейте. Здоровья всем москвичам. Носите маску и перчатки, как я, - посоветовал Дед Мороз.

Новогодний поезд будет курсировать по Кольцевой линии все новогодние праздники и в Рождество - до 8 янаря включительно.

Как проехать в новогоднем поезде? Ловите расписание:

- поезд будет прибывать на каждую станцию Кольцевой линии примерно каждые 30 минут

- выходить на линию в будние дни будет в 6.47 на станции "Краснопресненская" и целый день радовать пассажиров, вплоть до 21.00,

- в выходные дни - со станции "Краснопресненская" в 8.30, а закончит на станции "Белорусская" в 19.27

На запуск новогоднего поезда приехал Дед Мороз, который посоветовал москвичам весело встретить долгожданные праздники и больше времени проводить на свежем воздухе, созерцать нарядную Москву. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати

Буквы "М" в шапках Деда Мороза

На станциях «Смоленская», «Площадь Революции», «Лубянка», «Пушкинская», «Боровицкая», «Новокузнецкая», «Октябрьская», «Парк культуры», «Таганская», «Белорусская».

Едем бесплатно в новогоднюю ночь

В период новогодних праздников московское метро продолжит работать в обычном режиме. Однако 31 декабря метро и МЦК будут работать всю ночь.

- В период с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января проезд на метро и МЦК будет бесплатным - такой новогодний подарок мы подготовили для жителей города. Бесплатными также станут и парковки — c 1 по 9 января, — рассказал глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Прокатиться в праздничном составе можно будет и на Рождество Фото: Иван МАКЕЕВ

Что еще

Новогодний транспорт и сюрпризы:

- в ближайшее время начнут "наряжаться" в гирлянды трамваи и электробусы,

- картины от Третьяковки украсят остановки, станции, и почти 1000 автобусов,

- на улицах Москвы появилось шесть "транспортных" елок, в том числе в отреставрированном здании Северного речного вокзала,

- почта Деда Мороза возле трех "транспортных" елочек — на Киевской, Северного речного вокзала и у Третьяковской галереи,

- написать письмо Деду Морозу из Великого Устюга и поздравления родственникам можно на стойках "Живое общение",

- праздничные карты "Тройка", новогодние фотозоны.