Погибшая москвичка оставила предсмертную записку про одинокого кота

Погибшая сожалеет, что питомец теперь никому не нужен Фото: Shutterstock

В районе Савелки Зеленограда есть Черное озеро. Это водоем в Крюковском лесопарке. Назвали его так за темный оттенок воды — все из-за торфяного дна. Рядом с ним утром 16 декабря рыбаки нашли тело. Вызвали полицию.

Как сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах, погибшую зовут Марина М. Ей было 58 лет. Родом из Челябинска. Жила неподалеку от водоема. Не работала. Близкие говорят, что иногда злоупотребляла спиртным. Дело не было бы примечательным, если бы не содержание предсмертной записки. Клочок бумаги нашли в квартире (орфография и пунктуация сохранены).

«Гена записку отдай Ане! Пока они не поняли, что меня нет, поживи с Кешкой. Прощай!

Аня нельзя так унижать.

Юра! А ты какое право имел лезть в мою жизнь? Я тебя ненавижу! Кот теперь никому не нужен».

Что за трагедия случилась между погибшей, Геной, Аней и Юрой — доподлинно неизвестно. Кота Кешку тоже жалко.

Сожитель рассказал, что погибшая неоднократно высказывала суицидальные мысли.

— Гена — это ее сожитель. Они вместе семь лет. Он рассказал, что погибшая неоднократно высказывала суицидальные мысли. В то утро, пока он спал, она тихо собралась и ушла, — добавил источник «Комсомолки» в силовых структурах.

Уголовного дела пока нет. Да и вряд ли оно будет, учитывая, что все указывает на суицид. Хотя если следствие установит, что к смерти погибшую подтолкнули, то может быть возбуждена «уголовка» за доведение до самоубийство. По статье грозит до шести лет колонии или принудительные работы.