Жители Подмосковья могут ездить со скидкой до конца года

Сэкономить на проезде жители и гости подмосковных городов смогут в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Скидка составляет 10 рублей.

Алгоритм простой. Нужно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору. Тогда сумма разовой поездки спишется с карты уже со скидкой.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в начале осени свыше 32% пассажиров региона оплачивали проезд по картам и гаджетам. И эта доля с каждым месяцем растет, поскольку платежные сервисы позволяют существенно сократить время оплаты проезда.

Скидка на проезд действует как для маршрутов, проходящих внутри всех городов Московской области, так и для маршрутов, следующих между городами Подмосковья. Кроме того, акция распространяется на местные подмосковные маршруты, следующие из Московской области в Москву и обратно.

- В Московской области выпущено свыше 3,6 млн карт «Мир», большинство из которых являются бесконтактными. Мы видим большую заинтересованность жителей и гостей Подмосковья в нашем предложении, позволяющем со значительной выгодой ездить как в муниципальном, так и в коммерческом транспорте данного региона. Мы надеемся, что наша акция не только поможет жителям сэкономить денежные средства, но и обезопасит их за счет сокращения прямого контакта с различными поверхностями, - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Акция проводится платежной системой «Мир» совместно со Сбербанком и его дочерней компанией АО «Расчетные решения». При этом указанная скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. Если ваша карта не является бесконтактной, вы можете обратиться в свой банк для ее перевыпуска.

Справка КП

«Мир» - это национальная платежная система. Карту выпускает 151 российский банк, включая крупнейшие. Ее принимают на всей территории страны - в любых пунктах, где есть возможность безналичной оплаты. Ассортимент карт при этом тоже большой. Есть варианты с бесплатным обслуживанием и повышенным кешбэком. Выбрать подходящий банк и тариф можно на сайте www.mironline.ru.

По карте «Мир» предоставляется множество скидок и различных бонусов. Подробные условия всех действующих акций для держателей карт национальной платежной системы можно посмотреть на официальном сайте - www.privetmir.ru. Там же нужно обязательно зарегистрировать карту, чтобы пользоваться всеми льготами.

КСТАТИ

Привяжи карту к телефону

Не меньше, а иногда и больше возможностей предоставляет мобильное приложение Mir Pay. Его можно установить на свой смартфон и с его помощью совершать любые покупки, в том числе оплачивать проезд в общественном транспорте (если в нем установлено нужное оборудование), правда, пока без скидки.

Для этого нужно привязать к приложению свою карту «Мир» (это позволяют делать более 60 банков). Но есть одно техническое ограничение -

смартфон должен быть на базе ОС Android от версии 6.0 и выше. И обязательно с поддержкой NFC (ближняя бесконтактная связь).

Как уверяют эксперты, такой способ оплаты безопасен со всех сторон. Во-первых, оплата происходит бесконтактным способом, что важно во время пандемии. Во-вторых, данные карты никто не сможет перехватить. Реквизиты не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом одноразовый цифровой код - токен.