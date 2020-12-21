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Москвичам присылают электронные долговые фальшивки на квартплату

Мошенники получают доступ к счётам, как только человек заполнит свои данные
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Москвичам стали чаще рассылать по электронной почте поддельные платежные документы на квартплату.

Москвичам стали чаще рассылать по электронной почте поддельные платежные документы на квартплату.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне Нового года в столице оживились аферисты. Жителям стали рассылать по электронной почте поддельные Единые платежные документы (ЕПД) на квартплату.

- Уведомления о несуществующих задолженностях приходят на электронную почту с просьбой погасить их предложенным мошенниками способом, - сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы. - Если потребитель приступает к оплате, вводя реквизиты своей банковской карты, мошенники получают доступ к его счету и могут снять деньги в любой удобный момент.

В ведомстве просят москвичей внимательнее относиться к электронным сообщениям. Сначала нужно убедиться, что уведомление о задолженности прислала именно ваша управляющая компания (как это сделать - см. ниже).

- Долговой Единый платежный документ может приходить на электронную почту только в том случае, если вы самостоятельно подписались на эту услугу в личном кабинете на портале mos.ru, - напомнили в Департаменте ЖКХ. - Если эта услуга действительно подключена, нужно внимательно изучить долговой документ, не стоит торопиться оплачивать выставленный счет.

КАК ПРОВЕРИТЬ КВИТАНЦИЮ

В подлинности платежки за услуги ЖКХ можно убедиться в личном кабинете на mos.ru, куда ежемесячно поступают все квитанции.

Ещё вариант для проверки - сравните электронный ЕПД с бумажным экземпляром, который кидают в обычный почтовый ящик.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ПОДЛИННИК ОТ ФАЛЬШИВКИ

Поддельную платежку можно узнать по нескольким признакам.

1. В подлинном текущем ЕПД всегда указаны:

- ФИО и адрес плательщика;

- код плательщика;

- тарифы на все виды услуг и количество израсходованной воды, тепла и других ресурсов;

- начисления по каждой услуге;

- льготы и перерасчеты;

- общая и жилая площади квартиры;

- количество зарегистрированных жителей и льготников;

- дата создания ЕПД и дата последней оплаты (см. образец подлинника - на фото).

2. Если у человека накопился долг по квартплате, то внешняя сторона коммунальной квитанции, доставляемой в почтовые ящики, окрашена в розовый цвет с заголовком "Долговой документ".

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если вам прислали подозрительную платежку, можно обратиться за помощью любым удобным способом:

- в свою управляющую компанию (ее адрес указан в квитанции ЖКХ);

- в один из центров госуслуг "Мои документы" (адреса - md.mos.ru);

- к диспетчерам единой горячей линии: правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Достаточно позвонить на этот номер, а оператор уже сам определится, к кому вас направить.

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