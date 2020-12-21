Яндекс.Такси будет бесплатно возить врачей к пациентам до конца января

УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ПРИЕДЕТ БЫСТРЕЕ

В 23 российских городах участковые врачи смогут бесплатно вызывать такси, чтобы добраться до пациентов, у которых нет симптомов коронавируса. Помощь медикам предоставил за свой счет сервис Яндекс.Такси.

Во многих регионах России пациентам, у которых нет подозрения на коронавирус, приходится ждать участковых врачей по несколько дней. Из-за пандемии вызовов настолько много, что медикам буквально приходится разрываться. Тем временем приехать вовремя нужно не только к тем, кто заболел ковидом. У других пациентов бывают не менее серьезные проблемы, которые требуют срочного решения.

Во время новогодних праздников вызовов становится еще больше, поэтому помощь от сервиса такси действительно своевременная. Дополнительный транспорт поможет сократить время ожидания пациентов, а работу врачей сделает комфортнее и быстрее.

С инициативой бесплатного развоза врачей изначально выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко еще в конце ноября. Он предложил регионам на местах обсудить с операторами такси возможности бесплатных перевозок. Крупнейшие сервисы откликнулись моментально, и уже в середине декабря программа поддержки врачей была готова к запуску.

— Мы благодарны сервисам такси за быструю реакцию. Такая помощь сделает врачей мобильнее и поможет спасти больше пациентов, — отметил вице-премьер.

8 РЕГИОНОВ — ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОДДЕРЖКИ

С 21 декабря бесплатными такси уже начали пользоваться медики в Элисте, Астрахани, Пензе, Владимире, Томске, Майкопе, Черкесске, Ижевске. Далее такая возможность появится еще в 15 регионах страны. Бесплатными поездками врачи смогут воспользоваться до 31 января 2021 года.

В Яндекс.Такси отметили, что водители таксопарков-партнеров участвуют в развозе медиков добровольно. Сервис за свой счет обеспечивает их необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Сервис активно принимает участие в борьбе с распространением инфекции. По всей стране организованы более 150 пунктов дезинфекции для водителей. Всего с начала пандемии группа компаний Яндекс.Такси выделила 600 миллионов рублей на борьбу с заболеванием.