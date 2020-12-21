Погода в Москве 31 декабря 2020 будет идеальной

Погода в Москве на Новый год 2021 будет просто идеальной – по-настоящему зимней, и при этом без фанатизма. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Москве на Новый год 2021 будет просто идеальной – по-настоящему зимней, и при этом без фанатизма. Мороз – да, но совсем не лютый, как раз чтоб слегка пощипать нос. Снег – тоже будет, но в саму праздничную ночь обойдется без сильного снегопада, метелей и уж тем более ледяных дождей.

Подробности “КП” сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- В последние дни 2020 года и в самом начале 2021-го, 30-31 декабря и 1 января, ожидается похолодание. Днем 31 декабря -5...-10 градусов. В праздничную ночь около -10. А в первый день Нового года -6...-8 градусов. Снегопады пройдут 24 – 26 декабря, потом серьезных осадков не ожидается. К Новому году сугробы в столице вырастут до 12 – 17 см. Это немного, но тем не менее – пейзаж будет вполне зимним. В саму новогоднюю ночь снега не ждем. Умеренный мороз со слабым ветром - шикарная новогодняя погода! Даже боюсь спугнуть.

Но шикарной погода будет на сам праздник. До этого – очень “рваная”, то мороз, то оттепель. Подмораживать начнет уже к вечеру вторника, 22 декабря. Если с утра на градусниках около ноля, то к вечеру воздух остынет до -7...-10 градусов. На дорогах станет очень скользко, будьте осторожны!

В ночь на среду, 23 декабря, до -11 градусов, днем -5. Ночь на четверг чуть студенее, до -12 градусов. А днем вновь на грани оттепели, -1...-3.

В пятницу и выходные дни (24 – 26 декабря) по прогнозам Гидрометцентра России, днем около ноля, по ночам -3...-8 градусов.