Московским ресторанам впервые вручат звезды Michelin после пандемии в 2021 году

Россия станет 33-ей страной, где будет составляться влиятельный ресторанный рейтинг Фото: Shutterstock

Ресторанный бизнес получил отличную новость к концу этого непростого года - эксперты гида Michelin, самого известного и влиятельного ресторанного рейтинга, представят в 2021 году первый путеводитель по Москве, что в свою очередь простимулирует развитие гастрономического туризма после пандемии.

- Это долгожданное событие для гастрономической и туристической отраслей столицы, для представителей профессиональных сообществ. Выпуск путеводителя по Москве и вручение звезд намечены на 2021 год, - рассказал заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Как только будут сняты ограничения, эксперты Michelin смогут приехать для оценки московских ресторанов. Россия станет 33 страной, где будет составляться гид Michelin. Среди других представленных государств — Италия, Франция, США, Испания, Великобритания, Дания, Португалия, Бразилия, Сингапур, Швеция и Япония.

Что звезды Michelin дадут московским ресторанам? Они покажут высокий уровень кухни, гостеприимности заведения и обслуживания.

- Наконец-то Michelin приходит в Россию, ждали этого еще год назад. В Москве очень много ресторанов, которые давно достойны тех самых звезд. Хотелось бы отметить, что столичные рестораны уже представлены в других мировых рейтингах, например, в The World's 50 Best Restaurants (прим.ред - White Rabbit (13 место) и Twins Garden (19 место)). Много шеф-поваров, которые становились сенсацией на мировой площадке, они круто продвигают российскую кухню и показывают невероятное мастерство, - прокомментировал «КП» Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров.

Создать привлекательность русской кухне – это общемировой тренд в туриндустрии. Знакомство с местными блюдами для туристов — важная часть изучения национальной культуры.

- 83% туристов полагают, что местная еда и напитки позволяют сделать путешествие более запоминающимся, — говорит заммэра Наталья Сергунина.

В настоящее время в столице свыше 13 000 кафе, ресторанов и закусочных, одновременно в которых могут отдыхать более полумиллиона человек (565 тысяч посадочных мест). Летом открывается свыше 3000 летних веранд. В столице за последние годы сформировались целые гастрономические кварталы, где множество модных кафе и ресторанов - Камергерский переулок, Большая Дмитровка, Большая Никитская, Пятницкая и Никольская улица. Москвичей и туристов привлекают современные гастрономические кластеры, такие как «Депо», и рынки с фудкортами – Центральный, Усачевский, Даниловский.

Гид Michelin: за что дают звезды?

Впервые гид выпустили бесплатно в 1900 году. Он представлял собой список различных мест для туриста: отели, ремонтные мастерские, закусочные. После возле ресторанов стали рисовать звездочки – одну, две, три. Характеристика «три звезды» означала, что в ресторане великолепная работа шеф-повара и сюда прийти еще раз. Рейтинг повышался и сейчас получить звезды не так просто. Рейтингование проходит в главном офисе в Париже.