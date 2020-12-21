В Москве за борьбу с коронавирусом наградили врачей и медсестёр

Сергей Собянин вручил государственные награды 45 столичным медработникам, отличившимся в борьбе с пандемией. Фото: Пресс-служба мэра Москвы

Главные герои 2020 года - медики. В пандемию люди в белых халатах, а точнее, укрытые с головы до пят в защитные комбинезоны круглосуточно спасают больных. В "красной зоне" инфекционных больниц, в каретах скорой помощи, в операционных и на дому - врачи и медсёстры помогают миру справиться с коронавирусом.

Сегодня, 21 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды 45 столичным медработникам, отличившимся в борьбе с пандемией. Указ о награждении подписал президент Владимир Путин.

"У каждого времени есть свои герои, - сказал Сергей Собянин. - Наши врачи всегда на передовой, всегда на переднем фронте по борьбе за жизнь, здоровье людей, но этот год, конечно, особенный. Особенный даже для вас, которые привыкли к нагрузкам, рискам и тяжелым случаям заболеваемости. Это ваша профессия, это ваша жизнь. Тем не менее то, что происходит сейчас, происходило в начале этого года, конечно, для многих было большим вызовом".

По его словам, за месяцы пандемии половина всех врачей в Москве переболели коронавирусом или тяжело, или бессимптомно. Увы, некоторые медики в этой ковидной войне погибли.

"Вам пришлось подбирать лучшие, совершенные методики лечения, чтобы спасти жизни, - отметил мэр. - Это тоже такой профессиональный риск, и далеко не все готовы к этому риску, далеко не все готовы принимать на себя очень ответственное решение, цена которому - жизнь человека. И, конечно, вы тоже люди, и у вас есть семьи, дети, и вы находитесь и находились в зоне риска, причем самого большого риска.

Все наши больницы и все амбулаторное звено обеспечено необходимыми лекарственными препаратами. И сегодня мы с меньшим количество коечного фонда, с меньшим количеством врачей, которые работают в стационаре, справляемся с большей нагрузкой, чем была весной. От имени горожан огромное вам спасибо за работу, поздравляю с заслуженными наградами".

КОГО НАГРАДИЛИ

Среди тех, кому сегодня вручили ордена Пирогова и медали Луки Крымского:

- Алексей Шабунин, главный врач больницы имени Боткина;

- Дмитрий Аксенов, врач выездной бригады НПЦ экстренной медицинской помощи;

- Алексей Свет, главный врач больницы № 1 имени Пирогова;

- Максим Бессараб, врач-терапевт больницы имени Иноземцева;

- Татьяна Завадько, палатная медсестра НИИ скорой помощи имени Склифосовского;

- Ирина Иванова, старшая медсестра приемного отделения больницы № 4.

Полный список - на mos.ru.

Всего в 2020 году орденом Пирогова и медалью Луки Крымского были награждены 389 столичных медиков. Это медицинские работники больниц, поликлиник, лабораторий, станции скорой и неотложной медицинской помощи, специализированных медицинских центров и других медицинских организаций Москвы.

ЧТО ВРУЧИЛИ

Государственные награды "Орден Пирогова" и "Медаль Луки Крымского" учреждены указом президента Владимира Путина в июне 2020 года.

1. Орденом Пирогова награждаются россияне за самоотверженность при оказании медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, во время эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, а также за разработку инновационных методов лечения и лекарств, волонтерство.

Знак ордена Пирогова сделан из серебра в виде четырехконечного прямого креста, покрытого красной эмалью. На крест наложен круглый серебряный медальон с выпуклым бортиком, покрытый белой эмалью, в поле медальона – погрудный портрет Н.И. Пирогова вполоборота вправо. На верхнюю часть креста наложен оливковый венок, внутри которого – Гиппократова чаша (чаша, обвитая змеей) золотистого цвета. На оборотной стороне знака написан девиз ордена: "Милосердие, долг, самоотверженность".

2. Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал, другие работники клинических, лечебно-профилактических, санитарно-профилактических, санаторно-курортных, инженерно-технических, научно-исследовательских, фармацевтических, учебных и других медицинских организаций. Награду вручают за самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья.

Медаль Луки Крымского сделана из серебра. На лицевой стороне – погрудное изображение Луки Крымского. На оборотной стороне – надпись: "За верность долгу и силу духа". В нижней части – изображение двух скрещенных оливковых ветвей, щита с Гиппократовой чашей (чашей, обвитой змеей).

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