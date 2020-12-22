Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв - о преодолении экономических последствий пандемии: «Чтобы быть богатым, не нужно меньше тратить - нужно больше зарабатывать»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на экономике региона.

- Как говорят, цыплят по осени считают. В нашем случае - точная статистика будет только в 2021 году, но тенденция очевидна, - рассказал Андрей Воробьёв в интервью агентству РИА Новости. - Последние 10 лет экономика Подмосковья росла в среднем на 3,7% в год. Пандемия по большому счету «съела» этот рост. Простая математика: в прошлом году наш ВРП увеличился на 3,7%, а в этом, по прогнозам, снизится на 3,5%, до 4,55 триллиона рублей. Откат назад будет, но не критичный.

При этом губернатор отметил, что если из-за вынужденного простоя некоторые секторы экономики понесли потери, есть направления, которые наоборот выросли. Прежде всего это касается оптовой и розничной торговли, производства лекарств и медицинского оборудования.

«БИЗНЕС «НАЩУПАЛ» УМНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Разумеется, во время ограничений и удаленки активно развивалась торговля в интернете. Андрей Воробьёв привел цифры: до пандемии на территории Московской области вся торговля через онлайн оценивалась в 230 млн рублей в сутки. Но буквально за несколько месяцев она выросла сразу в 12 раз - до 2,8 млрд. Многие компании сумели перестроиться, начали развивать продажи на онлайн-площадках.

- Бизнес «нащупал» умные решения, которые позволяют действовать гибко, меньше зависеть от обстоятельств, - отметил Воробьёв. - Уверен, они сохранятся надолго и станут одной из примет постковидной экономики.

Общий урон, нанесенный пандемией Московской области, оценивается в 120 млрд рублей.

- Ежегодно наш бюджет прибавлял по 50 миллиардов рублей. В 2020 году этого не случится. Более того, 9% от запланированного объёма доходов мы не получим - это еще 64,5 миллиарда. Плюс на саму борьбу с вирусом направили 60 миллиардов. Итого - по самым приблизительным подсчетам пандемия стоила Подмосковью больше 120 миллиардов рублей. В такой ситуации возможность заимствований и федеральная поддержка для нас критически важны. Но, как говорится, чтобы быть богатым, не нужно меньше тратить - нужно больше зарабатывать. Наш фокус внимания - на новых проектах, инвестициях, точках роста.

ЗАДАЧА НА 2021 ГОД - ИНВЕСТИЦИИ НА 1 ТРЛН РУБЛЕЙ

По словам Андрея Воробьёва, пока границы закрыты, иностранные инвесторы физически не могут приехать в Подмосковье для проведения переговоров. Все это приходилось делать дистанционно. Разумеется, такой формат работы над проектами отразился на сроках их реализации. Бельгийцы еще весной планировали запустить завод по производству монтажной пены, но по факту цеха открылись только буквально на днях. Французы, которые должны были открыть завод в подмосковном сырном кластере (он находится в Дмитрове), отложили проект до следующего года.

- И даже в таких условиях из 416 запланированных инвестпроектов уже удалось реализовать 315. Самые крупные и знаковые для нас: производство космических аппаратов для системы связи «Ямал» и системы наблюдения «Смотр» в Щелково, логистический комплекс «Гиперглобус» в Пушкино, новый хирургический комплекс госпиталя «Лапино» в Одинцово, расширение производства «Хенкель Рус» в Богородском округе. Всего за 9 месяцев в Подмосковье инвестировано 581 миллиард рублей. До конца года мы ждем еще свыше 150 миллиардов за счет реализации крупных инвестпроектов.

На 2021 год губернатор поставил задачу привлечь в Подмосковье инвестиций на 1 триллион рублей. По многим проектам уже проведены переговоры, определены участки, условия и меры поддержки, которыми смогут воспользоваться инвесторы. Осталось только построить и запустить. Так, в Подольске появится новый распределительный центр крупнейшего в России маркетплейса «Вайлдберриз» и многофункциональный техно-логистический парк «Сынково», в Солнечногорске - два логистических парка, в Дубне - завод кабелей для летательных аппаратов.

Если вернуться к теме иностранных инвестиций, по словам Андрей Воробьёва, в настоящий момент в Подмосковье около 60 проектов с иностранным капиталом, запущенных в работу. В эти новые предприятия бизнес готов вложить около 60 млрд рублей.

Список работающих в Московской области автозаводов (напомним, «Мерседесы» делают в Солнечногорске, а малотоннажные грузовики Hino - в Химках) пополнит производство британской компании JCB. Это крупнейший мировой производитель дорожно-строительной техники.

- Недавно мы подписали соглашение, - отметил Воробьёв. - Они заходят в Подмосковье и готовы разместиться в индустриальном парке «Есипово», прямо рядом с «Мерседес». Это завод на 300 рабочих мест, с высокой степенью автоматизации. Планируем, что строительство начнется уже в следующем году. Главное сейчас проработать условия для глубокой локализации компании в Подмосковье, чтобы трактора, погрузчики, экскаваторы собирались преимущественно из российских компонентов.

«НУЖНО СОЗДАВАТЬ ТОЧКИ РОСТА И РАБОЧИЕ МЕСТА»

Рассказал губернатор и о стратегии экономического развития Подмосковья на ближайшие годы.

- Наша стратегия социально-экономического развития рассчитана до 2030 года, и все, что в ней закреплено в качестве целей, - рост доходов жителей, снижение маятниковой миграции, новые рабочие места – остается неизменным.

Точками роста Андрей Воробьёв назвал особые экономические зоны, индустриальные парки и кластеры.

- Мы их формируем в зависимости от специализации территорий, их кадровых, научных, инфраструктурных возможностей и потенциала. Если для Коломны, Зарайска, Клина, Сергиева Посада есть смысл делать упор на туризм, культуру и творческий бизнес, то для Люберец, Подольска, Орехово-Зуево главное - это промышленность. Большая задача на будущий год - создать точки роста в дальнем Подмосковье.

В 10 городских округах будет запущена специальная программа поддержки бизнеса, с налоговыми льготами и предоставлением без торгов участков под производство. Впрочем, новые меры поддержки появятся в Подмосковье для всех предпринимателей, независимо от территории и сферы деятельности.

По словам губернатора Воробьёва, чтобы справиться с последствиями пандемии, нужно вернуть жителям Подмосковья стабильные доходы и работу. С начала года безработица на территории области выросла в 6 раз. По официальным данным 140 тысяч человек сидят без работы.

- В этом году за счет инвестпроектов у нас уже плюс 53 тысячи новых мест. В будущем году планируем создать еще 53 тысячи.