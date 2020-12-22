На столичном кладбище обнаружили сожжённое тело мужчины

По факту обнаружения тела сразу возбудили уголовное дело по статье "Убийство" и стали проводить проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшную находку сделала 47-летняя жительница деревни, расположенной в Троицком административном округе столицы. Маргарита (имя изменено) вечером выгуливала собаку в лесу, рядом с деревней Пёсье. Проходя мимо местного кладбища, питомец женщины стал вести себя беспокойно и потащил поводок в сторону. Сама Марина сначала не поняла, в чём дело, но последовала за собакой и стала освещать дорогу фонариком. Было темно, и ей показалось, что она увидела на земле человеческий силуэт. Приблизившись, женщина поняла, что не ошиблась, это был обгоревший труп мужчины. Женщина была шокирована увиденным и тут же позвонила в полицию. На место выехало всё руководство местного отдела полиции, кинолог, криминалист и следователь.

— Был обнаружен труп неустановленного мужчины с обширными термическими повреждениями кожи и мягких тканей всей поверхности тела, рядом с которой обнаружен сосуд с горючей жидкостью, — сообщил источник kp.ru

По факту обнаружения тела сразу возбудили уголовное дело по статье "Убийство" и стали проводить проверку. Кинолог с собакой обследовал местность, но взять след животному не удалось. Оперативники изучили место обнаружения тела, а труп направили в морг для проведения экспертизы. Из-за серьёзных повреждений, установить личность погибшего пока не получилось, как и найти следы возможного убийцы. Возможно, родственникам удастся узнать мужчину по общим приметам и одежде, которая частично уцелела.

— Мужчина был одет в тканевую куртку синего цвета, синие джинсы, обут в белые кроссовки фирмы "Найк". Рост не более 170 см, размер обуви 42-43. Национальность не установлена, — сообщил источник kp.ru

Пока не установлены все подробности случившегося, делать выводы рано. Во время осмотра места происшествия следов борьбы и волочения криминалисты не нашли.