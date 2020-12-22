Вера Брежнева спела о сервисе Сбер ID

Главная тема версии-2020 - сервис Сбер ID, ставший чрезвычайно актуальным в уходящем году. Сбер ID - единый ключ, которым удобно и безопасно пользоваться для того, чтобы быть клиентом экосистемы Сбера и её партнёров.

Нам всем резко пришлось уйти в онлайн, список сервисов и услуг, которые можно получать, не выходя из дома, значительно увеличился. И практически везде пользователю предлагается придумать пароль для того, чтобы в будущем получить доступ на площадку. Запомнить много паролей очень сложно, а записывать их и хранить на бумажном носителе неудобно и небезопасно.

Сбер ID решает эту задачу и вместо десятков паролей клиенту нужно придумать только один.

С помощью Веры Брежневой и ее песни ещё больше жителей страны познакомятся с этим удобным сервисом и будут его использовать. А фраза из песни «Не знаю пароль, но вижу Сбер ID» поможет клиентам банка всегда помнить, что получить доступ к любимым сервисам Сбера и более 80 партнёров очень легко.

Посмотреть новый клип и услышать обновлённую версию песни можно по ссылке.