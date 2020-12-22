Жители Москвы могут ездить в метро и на МЦК со скидкой до конца года

Сэкономить на проезде жители и гости столицы смогут в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК). Скидка для пользователей мобильного приложения Mir Pay начинается от 20 рублей. Алгоритм простой. Чтобы совершить оплату, достаточно активировать экран смартфона с установленным на него приложением Mir Pay и на несколько секунд поднести смартфон к одному из турникетов, отмеченных стикером о приеме банковских карт.

После оплаты будет списана полная стоимость разовой поездки, но уже спустя несколько минут сумма скидки (20 рублей) вернется на счет карты. При этом пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена могут сэкономить еще больше. Если они заходят в метро в будни до 7.15 утра или в промежуток с 8.45 до 9.15, то стоимость поездки для пользователей Mir Pay составит всего 2 рубля.

- Жители Москвы все чаще используют мобильные платежные сервисы для оплаты со смартфона всех привычных покупок, включая оплату проезда, поэтому мы решили предоставить им возможность еще удобнее и выгоднее платить за поездки в общественном транспорте. Провести оплату с помощью Mir Pay легко и просто - достаточно в два клика привязать любую карту «Мир» одного из банков - участников сервиса, чтобы сразу совершать быстрые и безопасные платежи. Таким образом, ездить в общественном транспорте с выгодой могут как жители, так и гости столицы, - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Напомним, до конца года также действует скидка по бесконтактным картам «Мир». Расплачиваясь в метро и на МЦК этим способом, держатели таких карт экономят 10 рублей с каждой поездки, оплаченной на турникете. Стоимость проезда в этом случае составит

34 рубля. Пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена смогут проехать утром в будние дни за 12 рублей.

СПРАВКА КП

«Мир» - это национальная платежная система. Карту выпускает 151 российский банк, включая крупнейшие. Ее принимают на всей территории страны - в любых пунктах, где есть возможность безналичной оплаты. Ассортимент карт при этом тоже большой. Есть варианты с бесплатным обслуживанием и повышенным кешбэком. Выбрать подходящий банк и тариф можно на сайте www.mironline.ru.

По карте «Мир» предоставляется множество скидок и различных бонусов. Подробные условия всех действующих акций для держателей карт национальной платежной системы можно посмотреть на официальном сайте - www.privetmir.ru. Там же нужно обязательно зарегистрировать карту, чтобы пользоваться всеми льготами.

КСТАТИ

Как привязать карту к телефону

Чтобы воспользоваться максимальной скидкой, нужно скачать мобильное приложение Mir Pay в смартфон и привязать к нему свою карту «Мир» (это позволяют делать более 60 банков). Но есть одно техническое ограничение - смартфон должен быть на базе ОС Android от версии 6.0 и выше. И обязательно с поддержкой NFC (ближняя бесконтактная связь).

Как уверяют эксперты, такой способ оплаты безопасен со всех сторон. Во-первых, оплата происходит бесконтактным способом, что важно во время пандемии. Во-вторых, данные карты никто не сможет перехватить. Реквизиты не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом одноразовый цифровой код - токен.