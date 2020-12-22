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Где в Москве самые «злые» камеры: карта штрафов Москвы 2020

На каких нарушениях ПДД чаще всего попадаются московские автомобилисты, почему так коварны парковки около небольших магазинчиков и сколько приносит бюджету самая «лютая» камера столицы
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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За порядком на дорогах Москвы следят без малого три тысячи камер.

За порядком на дорогах Москвы следят без малого три тысячи камер.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За порядком на дорогах Москвы следят без малого три тысячи камер. Приборы с каждым годом только умнеют. Сегодня они распознают более 40 нарушений: это и проезд по выделенкам, и парковка в запрещенном месте, и то, с чего началась карьера ненавистных автомобилистам гаджетов – превышение скорости. Ноу-хау этого года: штрафы за непристегнутый ремень безопасности и разговор по мобильному телефону. Пока по 1000 и 1500 рублей соответственно выписывают штрафы только восемь камер. Но уже в следующем году видеть все, что происходит внутри салона авто, научат не меньше сотни приборов. Адреса всех столичных камер - уже давно не секрет, их можно посмотреть на нашем сайте или на сайте ЦОДД. Но какие из них самые «злые» и даже «лютые»?

СЭКОНОМИЛ 40 РУБЛЕЙ, ЗАПЛАТИШЬ 5000

Накануне Нового года эксперты проанализировали московские штрафы и составили карту нарушений ПДД Москвы в 2020-м году. В основе исследования анализ 58 миллионов протоколов с приборов автоматической фото и видеофиксации за 9 месяцев 2020-го года. В обзор попали все типы нарушений. Напомним, в Москве камерами пользуются сразу три ведомства: ГИБДД, МАДИ (Московская автодорожная инспекция) и АМПП (Администратор московского парковочного пространства).

- За 9 месяц 2020-го чаще всего водители в Москве получали штрафы за превышение скорости (63%), нарушение разметки (16%) и выезд на полосу для общественного транспорта (9%). 76% штрафов автовладельцы оплачивают со скидкой в течение льготного периода, при этом 11% штрафов не оплачиваются вовсе, - рассказали «КП» эксперты компании bip.ru, которые являются разработчиками в том числе мобильных приложений по оплате штрафов.

Но где же находится сама злая камера столицы? Запишите адресок: Каширское шоссе, 2Б. За 9 месяцев этот прибор нащёлкал почти 154 тысячи штрафов. В пересчете на рубли это почти 90 миллионов. Это своего рода антирекорд. Остальные московские камеры выписали почти вдвое меньше протоколов (см. топ-5 - прим. Ред.)

Самые большие штрафы, однако, были выписаны другими камерами. Дорогие нарушения находила камера на улице Генерала Кузнецова ( район Жулебино) – средний чек 2 228 рублей. Основные нарушения которые она фиксирует: проезд на красный (87% штрафов) и нарушение правил проезда стоп-линии (13% штрафов). На втором месте – камера на МКАД, 13-й километр, внутренняя сторона (1 727,20 рублей), на третьем – камера на улице Обручева (Ленинский проспект) с суммой штрафа в 1 661,34 рубля.

Что до парковок, то оказалось самими коварными в столице можно считать площадки перед небольшими магазинами. Лидером по количеству выписанных штрафов за 9 месяцев стала парковка около торгового центра “Бум” (метро Братиславская), где выписали более 5500 предписаний на сумму почти в 30 миллионов рублейю Несмотря на то, что тариф за парковку тут составляет всего 40 рублей в час, размер штрафа 5000 рублей. На втором месте по количеству штрафов парковка на Конаковском проезде (метро Водный стадион), где выписали более 2000 штрафов на сумму 10 миллионов рублей. На третьем месте — парковка напротив McDonald’s, что у станции метро Рязанский Проспект с 1300 штрафов на сумму более 6 миллионов рублей.

ТОП-5 самых злых Московских камер

Каширское шоссе, 2Б, район Борисоглебские пруды – 153534 штрафов

Садовая Триумфальная дом 16, строение 1 – 77 719 штрафов

Ленинградский проспект, дом 35, напротив театра Классического балета - 76 648 штрафов

МКАД 96 километр (внутренняя сторона) – 76 648

МКАД 55 километр (внутренняя сторона) – 74 144

(По данным портала bip.ru за 9 месяцев 2020-го года).

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