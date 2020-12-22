В Москве мужчина с пистолетом пытался ограбить банк

В результате происшествия никто не пострадал Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В седьмом часу вечера вторника, 22 декабря, в офис банка в центре столицы на улице Земляной Вал, что недалеко от станции метро Красные ворота, ввалился мужчина в черной маске и с пистолетом в руках. Перепуганным банкирам он сходу заявил, что это ограбление. Требовал передать ему деньги, но в последний момент передумал и просто сбежал.

- В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина объявлен в розыск, его местонахождение и личность устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе главка столичного УМВД.

Что спугнуло грабителя, пока неизвестно. Сотрудники банка действовали по инструкциям и сразу нажали тревожную кнопку. Полицейские приехали за считанные минуты, но к тому времени преступник уже скрылся.

А вот охранники банка оказались из робкого десятка. Они даже не пытались обезвредить преступника и преследовать его тоже не стали. Свою проверку по факту ЧП уже ведет отдел собственной безопасности финансовой организации.

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