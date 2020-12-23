В Новый год начинаем «Елочный круговорот»

Срубленную елку теперь можно утилизировать с пользой. Фото: Shutterstock

До 31 декабря остается всего неделя. Москвичи закупают деликатесы к праздничному столу, подарки и хвойные деревья с украшениями. Но некоторые уже сейчас задумываются, что делать потом с осыпающейся елкой? Оливье и мандарины съедим. Гирлянды и мишуру уберем на антресоли. А ненужную елку можно сдать на переработку.

- Традиционно в столице в новогодние праздники стартует акция «Елочный круговорот», - сообщил на пресс-конференции в информационном центре правительства Москвы руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский. - Мы стараемся привлечь внимание горожан к важности раздельного сбора мусора и утилизации отслуживших свой срок вещей. Акция по приему новогодних деревьев продлится со 2 января до 20 февраля 2021 года.

ПИХТА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МАТРАС ДЛЯ МЕДВЕДЯ

Впервые праздничные елки начали перерабатывать в столице в январе 2016 года. Тогда в течение десяти дней работал один пункт приема - в экоцентре «Битцевский лес». Затем с каждым годом точек сбора становилось все больше (см. графику). В этот раз их будет от 500 до 550. Адреса выбирали сами москвичи во время голосования на портале «Активный гражданин». А желающие сдать на вторсырье пластиковую елку могут просто положить ее в контейнер раздельного сбора мусора около дома.

Кстати, по всему миру срубленными новогодними деревьям после праздников не разбрасываются. К примеру, в скандинавских странах из них делают мебель, в Австрии - топливные брикеты, в Германии - деревянные ножи для масла. А в Москве - даже постель для диких зверей.

«Нашему белому медведю мы делали специальный матрас из веток пихты, чтобы он лежал на теплом и мягком, - рассказала научный сотрудник Московского зоопарка Ирина Вощанова. - Новогодние ели используются животными до полугода» (куда еще девают деревья - см. «Вопрос - ребром»).

Как утилизировали елки в столице. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС - РЕБРОМ

Елки-палки, а дальше что?

Собранные у жителей хвойные деревья рубят в щепки и стружку, которые используют:

• на особо охраняемых природных территориях - для экологических троп, подсыпки деревьев, дорожек, а также для прокладки лыжных трасс в топких местах;

• в центре передержки диких животных - для подстилки в вольерах;

• при благоустройстве города - для украшения клумб, подсыпки деревьев;

• в сельском хозяйстве - для удобрения.

Кроме того, нераспроданные ели с уличных базаров обычно отвозят в дар:

• в столичные храмы - для украшения в Рождество;

• в Московский зоопарк - для украшения экспозиции, а также для животных. Например, обезьяны делают из елок гнезда, копытные стачивают об них зубы. Слоны любят лакомиться еловыми ветками, корой и хвоей.

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

Полный список пунктов приема елок - на портале открытых данных Москвы data.mos.ru.

КСТАТИ

65% горожан в новый год вместо живой елки украшают искусственную

В прошлом году таких жителей было 63,68%.

На втором месте в этот раз оказались те, кто решил вообще не ставить дома ель в зимние праздники, - 15,5%.

Данные портала «Активный гражданин» (ag.mos.ru)