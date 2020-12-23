На заседании президиума правительства Москвы подвели итоги работы столичного Стройкомплекса за этот год и обсудили планы до 2023 года.\\"Основными задачами московских строителей в 2020 году оставались создание комфортной сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации\\", - сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.Несмотря на пандемию, в городе не отменяется ни один ранее начатый проект. Сегодня в Москве работают 1 188 строительных площадок.- По итогам года мы завершили строительство семи станций и почти 18 километров линий метро, - рассказал заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев. - В ближайшие дни планируем сдать еще одну станцию – \\"Электрозаводскую\\" на Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Кроме того, откроется переход между станциями \\"Петровский парк\\" и \\"Динамо\\", что сделает пересадку с БКЛ на Замоскворецкую линию более удобной для пассажиров.По его словам, в 2021 году будет построено 28,3 километра линий и 11 станций метро. На Большой кольцевой линии в следующем году планируют завершить проходку всех тоннелей.\\"По оценкам, вклад Стройкомплекса в ВРП Москвы составляет 19 процентов, - отмечают в мэрии столицы. - На каждый рубль, вложенный в развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, город получает 3-4 рубля частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и прочие сферы экономики\\".ПЛАНЫС 2021 по 2023 годы в Москве планируют построить:- 63,6 километров линий, 27 станций метро и 5 депо. Также идёт продление существующих линий (Сокольнической - до \\"Новомосковской\\", Люблинско-Дмитровской - до \\"Северного\\", Калининско-Солнцевской - до \\"Внуково\\", Арбатско-Покровской - до \\"Гольяново\\") и строительство новых радиусов (в Коммунарку и Троицк, Рублёво-Архангельское и Бирюлёво);- более 20 новых и реконструированных станций Московских центральных диаметров (МЦД). Также объединят проекты ВСМ \\"Москва – Санкт-Петербург\\" и МЦД-3 \\"Ленинградско-Казанский\\". Сегодня строятся третий и четвёртый главные пути на Киевском направлении МЖД, 6-километровая соединительная ветка между Киевским и Белорусским направлениями МЖД, а также реконструируются участки Москва-Курская – Каланчёвская и Москва-Курская – Карачарово;- 258 километров дорог, 88 искусственных сооружений и 54 пешеходных перехода. Главным проектом на ближайшие годы остаётся строительство новых скоростных хордовых магистралей – СВХ, ЮВХ и Южной рокады;- 4 реконструируемые развязки на МКАД - на пересечении с Алтуфьевским шоссе, с Осташковским шоссе, с улицами Верхние Поля и Капотня;- 121 километр благоустроенных городских набережных. Также планируется строительство и реконструкция 16 мостов, создание порядка 40 новых общественных зон отдыха у воды;- новые жилые дома по программе реновации общей площадью 3,8 миллиона квадратных метров.ЦИФРЫВ 2020 году в Москве построено:- 9,36 миллиона \\"квадратов\\" недвижимости, в том числе 4,2 млн. - жилья. Всего с 2011 года - 88 млн. кв.м недвижимости, из них 35,4 млн. кв.м жилья;- 46 километров и 15 станций МЦД;- 115,5 километров дорог, 23 искусственных сооружения и 22 пешеходных перехода;- 82 жилых дома по программе реновации. При этом идёт или уже завершилось переселение 29,4 тысяч человек из 200 домов (уже переселено 22,9 тысяч жителей).Главным проектом 2020 года в здравоохранении стало строительство Московского клинического центра инфекционных болезней \\"Вороновское\\" на 800 коек (50 одноэтажных строений, 14 общежитий в 2-3 этажа, 6 км подъездных и внутренних дорог, 80 км инженерных сетей). На площадке работали 27 крупных организаций, порядка 20 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники.