Котельниково – городок небольшой. Ныне в нем проживает около 20 тысяч жителей. И тем сложнее представить, что именно этот населенный пункт сыграл стратегическую роль в событиях легендарной битвы под Сталинградом. Здесь с 12 по 30 декабря 1942 года советские войска сорвали план гитлеровцев по деблокаде окруженной под Сталинградом 6-й немецкой армии численностью 334 000 человек. (Подробности здесь)Немецким захватчикам не только не удалось прорвать советское окружение, но и пришлось отступить на значительное расстояние. А красноармейцы 7-го танкового корпуса генерала Ротмистрова продвинулись на 100-120 километров к Сталинграду. За этот подвиг корпус был преобразован в 3-й Гвардейский Котельниковский. Жители Котельниково по праву гордятся этим победным эпизодом. Как и тем, что в историю Великой Отечественной войны их город вошел как пример стойкости, героизма и мужества.А вот еще один факт из жизни Котельниково. Из ушедших на фронт 5 тысяч жителей, вернулись живыми только около 2 тысяч человек. Остальные с честью отдали свои жизни за Родину.Героические бои под Котельниково спустя 27 лет описал в своем романе «Горячий снег» выдающийся писатель Юрий Бондарев. Он и сам был участником тех событий и потому не мог не увековечить подвиг своих однополчан, передав весь трагизм тех дней: «Его глаза с нетерпением ловили в перекрестии черные разводы дыма, встречные всплески огня, желтые бока танков, железными стадами ползущих вправо и влево перед балкой. Его вздрагивающие руки бросали снаряды в дымящееся горло казенника, пальцы нервной, спешащей ощупью надавливали на спуск. Резиновый, влажный от пота наглазник панорамы бил в надбровье, и он не успевал поймать каждую бронебойную трассу, вонзавшуюся в дым, в движение огненных смерчей и танков, не мог твердо уловить попадания. Но он уже не в силах был подумать, рассчитать, остановиться и, стреляя, уверял себя, что хоть один бронебойный найдет цель».Юрий Бондарев воевал под Котельниково в составе 2-й Гвардейской армии маршала Малиновского. Именно эта армия остановила танковую громаду фашистов, не дав им прорваться на выручку блокированной под Сталинградом армии захватчиков.Писателя Бондарева не стало в марте сего года, и недавно в архиве Котельниково было найдено его письмо, составленное как завещание городским властям.«Город Котельниково хорошо известен как один из видных ориентиров Сталинградской битвы, вошел в историю войны ожесточенными боями, в которых участвовал и я, - написал Юрий Васильевич. – Прошу вас обратиться по поводу присвоения городу Котельниково почетного звания города воинской славы».Это письмо стало еще одним стимулом для котельниковцев добиться исполнения просьбы известного писателя и героя-фронтовика.- Нужно отдать должное героям прошлых лет, восстановить историческую справедливость и внести участников Котельниковской операции в пантеон славы лучших сынов Отечества, - уверены жители героического города.Котельниковцы даже создали движение «Котельниково – Земля Героев». По его эгидой жители, вдохновленные примером своих героических предков, активно изучают прошлое своего района и продолжают героические традиции, развивая потенциал своего города. Но самое важное то, что активисты движения выступили с предложением присвоения Котельниково почетного звания «Город воинской славы». Собрали подписи под соответствующим письмом, направили обращение главе муниципального района. Получили одобрение городских и районных депутатов и передали свое ходатайство в Волгоградскую областную Думу. Предложение жителей Котельниково горячо поддержали депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова и депутат Волгоградской областной Думы Александр Осипов.- «Котельниково – Земля Героев» - это очень удачный эпитет, - отметил Александр Осипов. - Миру известен Сталинград, но не известны маленькие станицы и городки, в которых происходили эти героические сражения. Я думаю, что многие из депутатов хотели бы эту инициативу поддержать.Наша газета также поддерживает желание Котельниковцев увековечить память героев, сражавшихся здесь за Родину, присвоением городу этого заслуженного статуса.