В столице продолжается масштабное обновление поликлиник и лечебных корпусов. Одной из первых перезагрузку запустила Боткинская больница.\\"В этом году крупнейший московский стационар - городская клиническая больница имени Боткина празднует юбилей – 110 лет со дня основания, - сказал сегодня, 23 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра капремонта корпусов в Боткинской больнице. - От имени москвичей поздравляю врачей, медицинских сестёр и всех работников Боткинской больницы с этим замечательным юбилеем. Вы встречаете его в очень тяжелых условиях борьбы с пандемией. Весной Боткинская больница оставалась одной из немногих клиник, оказывавших экстренную помощь москвичам, и сегодня здесь лечат больных со всей Москвы. В том числе в \\"красной\\" зоне больницы проводят экстренные операции пациентам с положительными тестами на ковид.Поздравляю коллектив Боткинской больницы с юбилеем и желаю Вам, как можно скорее, вернуться к обычной жизни медиков. В нынешних условиях – это самое главное\\".По его словам, пандемия не повлияла на модернизацию Боткинской больницы. Ремонт и строительство новых корпусов идут по графику. В 2021 году планируется открыть новый Межокружной нефрологический центр. А через два - три года больница имени Боткина станет одной из самых современных клиник Европы.ЧТО СДЕЛАЛИВ Боткинской больнице открылись:- в 2015 году - крупнейший в Европе Медицинский симуляционный центр;- в 2016 году - Московский координационный центр органного донорства и капитально отремонтированный корпус № 21, где развёрнут Региональный сосудистый центр. В том же году построили вертолётную площадку для эвакуации пациентов;- в 2019 году - Московский городской офтальмологический центр на 146 коек;- в 2020 году - многопрофильный онкологический центр с онкоморфологической и молекулярной лабораторией, а также капитально отремонтированный гематологический корпус на 120 коек.ПЛАНЫВ ближайшие годы в Боткинской больнице:- отремонтируют 4 корпуса - № 7 хирургический, № 28 онкологический, № 6 соматопсихиатрический, № 8 пищеблок;- продолжится капремонт старинного корпуса № 11 (памятник архитектуры 1911 года постройки). Его планируют обновить в первом квартале 2021-го. В здании откроется Межокружной нефрологический центр на 68 коек, с лабораторией гемодиализа, операционной и поликлиникой;- к 2023 году реконструируют ещё 4 корпуса - № 8 терапевтический, № 10 научно-академический, № 9 хирургический, № 2 многопрофильный лечебно-реабилитационный;- построят современный стационарный скоропомощной корпус (приёмное отделение) с диагностическим отделением на 30 коек, реанимацией на 13 коек, противошоковой палатой на 10 коек, кабинетами КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопии, рентгена, ангиографии, операционным блоком на 8 столов.ЦИФРЫСегодня Боткинская больница выглядит так:- площадь - более 16,5 гектаров;- 48 зданий общей площадью почти 200 тысяч квадратных метров. Из них 13 построек, в том числе и парк, являются памятниками архитектуры;- 1 739 стационарных коек, включая 114 реанимационных коек, 146 коек дневного стационара и 40 коек стационара краткосрочного пребывания;- более 4 тысяч сотрудников, в том числе почти 1,3 тысячи врачей и порядка 1,8 тысяч медсестёр. Среди них – 5 членов РАН, 16 заслуженных врачей РФ, свыше 100 докторов и 272 кандидата медицинских наук.